La pasta fredda o insalata di pasta è uno dei piatti estivi per eccellenza. Si prepara con largo anticipo e si può gustare un po’ ovunque. Possiamo servirla per un’apericena a casa o mangiarla in pausa pranzo in ufficio, oppure portarla al mare o in montagna. Insomma, è il pasto ideale per chi ha poco tempo per cucinare, ma anche per chi vuole evitare pietanze calde.

La più preparata nelle cucine italiane è sicuramente quella con tonno, pomodorini e mozzarella. Un’aggiunta di basilico fresco ed ecco che sprigiona tutti gli aromi tipici del Mediterraneo. Ma oltre a questi ingredienti più classici la pasta fredda si può condire anche in modo più originale. Sempre utilizzando ingredienti estivi, ma avremo un’insalata di pasta gourmet che conquisterà proprio tutti.

3 ricette per pasta fredda estiva gustosa non solo con tonno e pomodorini

Uno dei motivi per cui prepariamo sempre la pasta fredda nello stesso modo è sicuramente la velocità. Apriamo la scatoletta di tonno, tagliamo due pomodorini e spezzettiamo la mozzarella. Ma anche queste varianti sono altrettanto veloci, il tempo di aspettare la cottura e il raffreddamento della pasta. A questo proposito, ricordiamo di scolare la pasta al dente e versare subito l’olio EVO. Poi lasciarla raffreddare a temperatura ambiente e poi subito riporla in frigo. Poi, prima di condirla, versiamo altro olio, in questo modo manterrà la cottura e non risulterà appiccicosa. La prima ricetta è facilissima, serviranno abbondante bresaola spezzettata, rucola e scaglie di Grana. Condiamo la pasta con altro olio EVO, pepe e succo di limone e mescoliamo bene.

Oppure possiamo preparare una pasta fredda con zucchine e salmone, leggera e fresca. Invece di friggere le zucchine, andremo a tagliarle a rondelle per poi grigliarle. Prendiamo del salmone affumicato o abbattuto e tagliamolo a pezzettini. Scegliamo poi se utilizzare la ricotta o un formaggio fresco spalmabile e mescoliamo il tutto. Sale, pepe e un po’ di scorza di limone grattugiata e via, siamo pronti per godercela.

La terza proposta

Infine, l’ultima versione prevede un pesto un po’ particolare, ispirato a quello alla trapanese. Serviranno olive, pomodori secchi, mandorle, formaggio fresco e qualche pomodorino. In una ciotola dai bordi alti mettiamo prima olive, pomodorini e pomodori secchi. Aggiungiamo un filo d’olio e il sale e iniziamo a frullare. Poi uniamo le mandorle e il formaggio fresco, un po’ di basilico, regoliamo di sapidità ed ecco fatto.

Ecco, quindi, 3 ricette per pasta fredda estiva diverse dalle solite, ma ancora più deliziose. Possiamo anche servirla come monoporzione in piccoli bicchierini e preparare diversi tipi di assaggini. A volte serve poco per insaporire qualsiasi piatto, anche semplice come la pasta con il tonno. Quell’ingrediente che nessuno si aspetta dà un tocco gourmet anche ai soliti primi piatti che mangiamo sempre.

