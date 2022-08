Indossare una protezione solare per il corpo è di fondamentale importanza quando siamo in vacanza. I raggi del sole al mare potrebbero infatti nuocere alla nostra pelle, provocandole scottature anche pericolose. In genere sotto il sole molti pensano a proteggere la schiena, le gambe, le braccia. Ma qualcuno sottovaluta il viso. Anche questo non va dimenticato quando siamo esposti all’irraggiamento, soprattutto se molto forte.

E va protetto non solo con l’uso degli occhiali da sole. Esiste infatti una particolare crema protettiva adatta al viso e utile per la sua massima protezione. E ha inoltre un vantaggio e una particolarità annessa. Ossia quella di essere ideale in presenza di cicatrici cutanee.

La presenza di cicatrici sul volto

La presenza di cicatrici sul volto a seguito di interventi chirurgici, o causata da una problematica come l’acne, potrebbe dare origine all’iperpigmentazione. Questa può scurire i segni presenti sulla cute causati, appunto, dalle cicatrizzazioni. L’esposizione alla luce potrebbe peggiorare questo processo, favorendo il perdurare delle macchie nel tempo. Le cicatrici sono vulnerabili alla radiazione ultravioletta e possono scottarsi facilmente. La produzione dei pigmenti potrebbe quindi, in questo caso, aumentare di molto. Diventa dunque essenziale l’applicazione specifica, in queste zone, di una protezione solare a spettro ampio. E con fattore protettivo elevato.

La crema con protezione solare per il viso da usare in presenza di cicatrici

Proteggere il viso dal sole è indispensabile e lo è soprattutto in presenza di cicatrici, quindi. Non bisogna inoltre pensare che l’abbronzatura possa risolvere il problema, nascondendo la cicatrice. Purtroppo abbronzarsi la renderà, al contrario, maggiormente visibile. Qualsiasi forma di lesione cutanea potrebbe sviluppare troppa pigmentazione dopo l’esposizione solare. In questo caso, sarà necessario un fotoprotettore a schermatura alta e indicato con il numero 100. Sarebbe questa la crema con protezione solare ideale in caso di cicatrici. Che potrà proteggere la pelle esposta al sole evitando l’iperpigmentazione.

Potremo facilmente riconoscere questa condizione quando notiamo il cambio di colore di una cicatrice, diventata nera o scura. Oppure la comparsa di un alone scuro che ombreggia attorno alla lesione. La cura di questa condizione potrebbe richiedere molto tempo e trattamenti costosi. Per cui la prevenzione dell’iperpigmentazione, grazie a una crema solare a protezione 100, potrebbe essere consigliabile.

Lettura consigliata

Sarebbero questi i 3 importanti aspetti da valutare prima di buttare o utilizzare la crema solare che abbiamo a casa