Quali primi piatti al forno preparare economici e senza la carne

La pasta al forno, nelle case di molte famiglie italiane, è molto spesso il primo piatto del pranzo della domenica. E questo perché, rispetto per esempio a classici spaghetti aglio, olio e peperoncino, la pasta al forno richiede dei tempi di preparazione più lunghi. E quindi il weekend è spesso ideale per preparare la pasta al forno in quanto in genere si ha più tempo da passare ai fornelli.

Detto questo, per la preparazione di un buon primo piatto al forno il costo può essere sempre molto contenuto. E questo specie se, nel condimento, si punta a fare a meno di ingredienti come la carne macinata. Ed allora, vediamo di fornire alcune idee di ricette di primi piatti che, cucinati proprio al forno, sono davvero veloci e nello stesso tempo pure low cost.

Quali primi piatti preparare economici e senza la carne

Nel dettaglio, il primo piatto al forno più economico è in genere anche quello più semplice, e quindi con dei condimenti non troppo elaborati. Ma non per questo la pasta al forno sarà meno buona al fine di deliziare il palato di tutti i commensali. Basti pensare, per esempio, alla pasta al forno condita con la passata di pomodoro, con la mozzarella a tocchetti e con il formaggio grattugiato in superficie. Ed il tutto non senza aver prima unito alla passata un pizzico di sale, olio extravergine di oliva ed uno scalogno al fine di dare sapore e tono al sugo.

In questo modo il primo piatto al forno sarà buono, semplice e saporito anche senza l’aggiunta della classica carne macinata. Su quali primi piatti al forno preparare, chiaramente, non finisce qui. In quanto si può preparare velocemente la pasta al forno pure senza il classico sugo al pomodoro. Vediamo allora come preparare un primo piatto veloce al forno che possa essere comunque succulento senza il pomodoro.

Come preparare velocemente una pasta infornata bianca gustosa, cremosa ed anche saporita

Pure senza il sugo di pomodoro il primo piatto al forno sarà buonissimo. Anzi, sarà gustoso e cremoso utilizzando in sostituzione la besciamella con i piselli e con la scamorza affumicata. O comunque con qualsiasi altro formaggio di qualità che sia a pasta filata. Per poi aggiungere in superficie prima di cuocere una spolverata di formaggio grana. Per la pasta al forno bianca gustosa, cremosa e saporita si possono utilizzare le fettuccine. Ma anche altri tipi di pasta come le tagliatelle.

