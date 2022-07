Una delle delizie dell’estate sono proprio i piatti freddi. Si dice addio agli stufati o alle paste al forno imbottite e si fa largo a piatti decisamente meno calorici. È certamente un vantaggio per la linea, ma anche un’esigenza dell’organismo.

Anche la carne si mette da parte per dare posto al pesce. È anche il momento per riscoprire la cucina vegetariana. Anche i nostri nonni l’avevano, forse senza saperlo. Le paste e i risi freddi ne sono un esempio. Qualcuno preferisce ancora aggiungere del tonno e a buon ragione. Il gusto, in un’insalata di riso, che dà il tonno sott’olio è particolare. Soprattutto se si sposa con dei pomodorini freschi. Se l’olio è di buona qualità, potrebbe benissimo sostituire quello che si aggiunge alla pietanza. Tuttavia ogni tanto se ne può fare anche a meno e preferire prodotti di stagione provenienti dalla terra.

In questo periodo, molto apprezzati sono anche gli involtini di zucchine o di melanzane. Oltre a prepararsi in modo veloce, sono anche stuzzicanti. Se ne incontra una ricetta nell’approfondimento dopo l’articolo.

Quale riso scegliere per un’insalata

Qualcuno potrebbe chiedersi quale riso scegliere per preparare la classica insalata fredda. Le qualità più adatte sono quelle che rilasciano meno amido in cottura. Primo fra tutti il basmati, di origine indiana e pakistana. In Italia possiamo dar fiducia ai risi superfini. Basta lavarli per bene prima della cottura. Una volta che l’acqua perde tutto il colore biancastro, sono pronti per la cottura. Si cuociono con abbondante acqua, aggiungendo del sale.

Un’insalata di riso senza tonno con erbe aromatiche e verdure di stagione

Vediamo allora la ricetta di questa insalata di riso vegetariana con verdure di stagione. Ecco gli ingredienti:

250 gr di riso basmati o superfino;

1 cipolla piccola rossa di Tropea;

olio EVO;

2 zucchine piccole;

1 melanzana;

1 peperone;

sale q.b.,

menta, basilico q.b.;

1 pezzetto di zenzero.

Preparazione

Prepariamo un’insalata di riso senza tonno ma con erbe aromatiche e verdure, in stile vegetariano. Cuociamo il riso come descritto sopra, scoliamo e facciamolo raffreddare gradualmente a temperatura ambiente. Il basmati ha come proprietà, che i chicchi di riso non si incollano fra loro.

Tagliamo le zucchine a rondelle e friggiamole. Tagliamo a tocchetti le verdure e saltiamole in padella. La cipolla la tagliamo fine. Laviamo infine la erbe aromatiche che spezzettiamo grossolanamente. Lo zenzero invece lo grattiamo.

A questo punto non ci resta che aggiungere un poco di olio EVO al riso e anche le verdure cotte. Mischiamo delicatamente, aggiungendo anche lo zenzero e le erbe aromatiche.

Lo lasciamo riposare per un’ora, prima di portarlo in tavola.

Lettura consigliata

Per preparare dei gustosi involtini di melanzane possiamo cuocerli al forno, in padella ma anche alla griglia