Tra gli ortaggi estivi la melanzana occupa un posto speciale. La si magia volentieri e la si prepara in diversi modi. Una ricetta famosa in tutto il Mondo è la parmigiana.

C’è chi la prepara in forma più sostanziosa. Chi invece preferisce una ricetta più light, evitando alle melanzane il bagno nel battuto d’uova. Anche le tradizioni sulla cottura s’incrociano. Alcuni preferiscono cuocerla sulla fiamma. Altri invece la fanno cuocere in forno, trovandola così più leggera. Si tratta sempre di gusti, che non si discutono, come dice il proverbio. Tuttavia per preparare dei gustosi involtini di melanzane basta seguire la ricetta poco in basso.

Ultimamente si sono fatte spazio anche altre preparazioni, simili di parmigiana. Per chi non ama troppo le melanzane, si possono sostituire con le zucchine. Queste sono forse più digeribili e rendono la ricetta più leggera. In effetti, melanzane e zucchine si scambiano spesso di posto in ricette che sono abbastanza simili.

Una di queste sono gli involtini. Sarà la loro forma arrotolata, ma sono un piatto dal successo assicurato. Li possiamo preparare proprio con le zucchine alla griglia. Altrimenti al forno, sono una delizia. Basta tagliarle e inumidirle affinché aderisca il pan grattato. Per dare più sapore, potremmo anche aggiungere una spruzzata di formaggio grattugiato. Poi dell’olio e del sale e si mettono in forno. Una ricetta che si rivela una vera leccornia.

Per preparare dei gustosi involtini di melanzane possiamo cuocerli al forno, in padella ma anche alla griglia

Per preparare delle melanzane leggere e nello stesso tempo gustose, possiamo provare così. Gli ingredienti sono del tutto semplici, come richiede una ricetta light. Prendiamo delle melanzane, regolandoci a seconda dei commensali. Per dare un tocco di sapore prendiamo una provola o anche una scamorza. Come erba aromatica adopereremo delle foglie di basilico, ma va bene anche la menta. Infine ci procuriamo dei pomodori datterini.

Il vantaggio delle melanzane è che con pochi pezzi è possibile fare diversi involtini. Dapprima prepariamo i pomodorini tagliandoli sottili nel verso della lunghezza, proprio come le melanzane. Tagliamo anche delle striscette di provola o delle fettine di scamorza. Prepariamo le strisce di melanzane e le grigliamo su di una piastra.

Mettiamo su ogni striscia di melanzana una di provola delle fettine di pomodoro. Un filo d’olio e del sale. Di sopra mettiamo una fogliolina di basilico. Arrotoliamo la melanzana e fissiamo con lo stuzzicadenti. Non ci resta che presentare in tavola. Questa preparazione ha un gusto più nature.

Qualche variante

Se volessimo invece amalgamare meglio i sapori, non ci resterebbe che passarli in forno, su di una leccarda. Li terremo a 200 gradi per circa 10 minuti, il tempo di far fondere un po’ la provola o la scamorza. Questa variante è per una preparazione dal sapore più avvolgente.

Una terza possibilità prevede, invece che grigliare le melanzane, di friggerle in padella. Si prepara il tutto come descritto e alla fine si passano al forno.

Si tratta, in fondo, di un modo gustoso di assaporare questo ortaggio di stagione.

