Le 3 migliori maschere antirughe da fare con 3 alimenti senza cetrioli

“Lasciami tutte le rughe. Non me ne togliere nemmeno una”. È una delle frasi più celebre dell’indimenticabile Anna Magnani, una delle icone del nostro cinema. Non tutte le donne, però, sembrano concordare con questa provocazione e spendono fior fior di quattrini in trattamenti antirughe. Il tutto non sapendo che esistono rimedi naturali per ottenere lo stesso traguardo spendendo decisamente meno. E alcuni di essi sono davvero insospettabili. Quindi ecco le 3 migliori maschere antirughe fai da te che possiamo preparare semplicemente aprendo la dispensa. Ovviamente stiamo per scoprire rimedi completamente naturali e da trattare come tali. Se intendiamo utilizzare medicinali antirughe è sempre obbligatorio rivolgersi al medico.

Sfruttiamo le proprietà delle mandorle per preparare la maschera contro le rughe

Prima di iniziare a parlare di rimedi naturali contro le rughe è fondamentale una premessa. Il miglior rimedio è la prevenzione. E per questo possiamo aiutarci con molti cibi di stagione perfetti per aumentare l’elasticità della pelle e proteggerla da caldo e agenti atmosferici.

Se comunque vogliamo diminuire l’impatto delle rughe sul nostro viso possiamo usare una maschera a base di mandorle. Le mandorle sono ricche di Vitamina A, D ed E e di acidi grassi alleati della pelle.

Prendiamo un cucchiaio di mandorle e lasciamole in un bicchiere di latte per qualche ora. Trascorso questo tempo frulliamole e applichiamo la maschera sulle rughe con movimenti leggeri. Lasciamo agire per mezz’ora e poi rimuoviamo il tutto con un tonico e un lavaggio.

Le albicocche sono straordinarie nella lotta alle rughe

Tra i frutti estivi migliori per migliorare la salute della pelle ci sono le albicocche. Basti pensare che moltissime creme antirughe che si trovano in commercio sono proprio a base di albicocca. Se vogliamo preparare una maschera fai da te ci serviranno 2 frutti, 2 cucchiaini di olio di mandorle e uno di miele di eucalipto.

Togliamo la polpa dalle albicocche e mischiamola con olio e miele. Spalmiamo delicatamente sulle rughe e facciamo agire per un quarto d’ora prima di risciacquare con abbondante acqua.

L e 3 migliori maschere antirughe da fare con 3 alimenti senza cetrioli

Il terzo insospettabile ingrediente antirughe è il comunissimo albume d’uovo. Nell’albume ci sono moltissime vitamine e importanti minerali che potrebbero migliorare la salute della pelle. E creare una maschera con gli albumi è davvero semplicissimo.

Montiamo a neve un albume e quando è spumoso incorporiamo due cucchiaini da tè di olio d’oliva. Mischiamo i due ingredienti e applichiamo la maschera sul viso con movimenti circolari. 20 minuti in posa e poi concludiamo risciacquando con acqua tiepida.

