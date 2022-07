La serie di videogiochi “Resident Evil” più volte è stata adattata al cinema e/o alla TV, ma non sempre questi tentativi hanno accontentato i fan del videogioco e, probabilmente, capiterà la stessa cosa con la serie Netflix appena uscita.

“Resident Evil” esiste da più di 25 anni. Sebbene la serie di videogiochi abbia i suoi appassionati e i suoi fan, le implementazioni cinematografiche non sono state mai considerate fedeli al game, né pietre miliari dell’horror.

Sarà per caso diverso con la nuova serie Netflix intitolata semplicemente “Resident Evil”? Scendiamo nei dettagli.

Questa serie Netflix tanto attesa potrebbe non accontentare i fan sotto alcuni aspetti fondamentali

La prima stagione è partita il 14 luglio. Gli episodi sono sicuramente ambientati nell’universo del gioco, ma non raccontano storie famose a cui i gamers hanno giocato.

“I giochi sono la nostra storia di fondo”, ha detto lo showrunner Andrew Dabb alla rivista americana “Entertainment Weekly” a maggio. Dabb ha grandi progetti per la sua serie, poiché ha lasciato intendere che dovrebbero esserci più stagioni.

Ovviamente nella serie non mancano zombi e mostri iconici come il Licker e la Umbrella Corporation, che ha di nuovo un ruolo.

Inoltre c’è una riunione con Albert Wesker. Ma Wesker non era morto in un vulcano alla fine di “Resident Evil 5”?

Ai creatori della serie non interessa, perché Wesker, interpretato da Lance Reddick, gioca un ruolo importante. Si dice anche che ci sia una buona spiegazione alla sua sopravvivenza nonostante la lava vulcanica.

La serie gioca con i piani temporali

Questa serie Netflix tanto attesa, Resident Evil, effettua del cambiamenti sul piano temporale, e lo spettatore lo noterà subito.

Nel 2022, Wesker e le sue figlie Jade e Billie si trasferiscono a New Raccoon City, una comunità per i dipendenti dell’azienda farmaceutica Umbrella. Tuttavia, Jade scopre che suo padre è coinvolto in oscure macchinazioni.

In una clip teaser, Wesker afferma: “La gioia può essere una pillola miracolosa, un antidepressivo che cura, riduce l’ansia e aumenta la concentrazione, ma il farmaco contiene il virus T e il virus T può creare mostri”.

14 anni dopo la diffusione della droga, Jade ormai 25enne, combatte per la sua sopravvivenza in un Mondo invaso da persone infette (zombi) e intraprende pericolose missioni.

È ossessionata dal suo passato, specialmente da quello che è successo a sua sorella.

Se le storie di zombi non fanno per noi, potremmo vedere la quarta stagione di una serie Netflix romantica e accattivante, di sicuro successo.

Cosa dice la critica?

La serie, come tutti gli adattamenti del videogioco alla TV o al cinema, sarà sicuramente controversa. Alcuni critici guardano al passato con benevolenza, ovvero al più famoso film con Milla Jovovich e sulla serie, invece, ci sono pareri contrastanti.

Il britannico “Independent” ritiene che gli zombi assomiglino ad un flash mob di studenti di recitazione e giudica la serie un “adattamento discutibile”.

Per il portale di intrattenimento “Polygon”, la produzione Netflix sarebbe “semplicemente noiosa” e piena di dialoghi e battute “terribili”.

Il Telegraph non sarebbe d’accordo. Per “coloro a cui piace spegnere le loro cellule grigie”, “Resident Evil” è un divertimento reale e più affascinante rispetto ad altri film o serie sugli zombi.

“GameSpot” è convinto che questa sia la migliore implementazione di videogiochi finora, e assegna nove punti su dieci possibili, alla serie Netflix.

