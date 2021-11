In questo periodo dell’anno si fanno strada nelle nostre case le cimici, insetti fastidiosi e riconoscibili dal loro ronzio; è davvero difficile liberarsene.

Potrebbe essere utile sapere che per proteggere la nostra casa dalle cimici basterebbe questo geniale rimedio naturale, senza utilizzare prodotti chimici.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il nostro intento, infatti, non sarà quello di danneggiarle ma semplicemente riuscire a prevenire il loro arrivo in casa.

Per questo potremo optare per questo rimedio economico e molto semplice da preparare, ottenendo un ottimo rapporto tra spesa e resa.

Sembra incredibile ma per eliminare le cimici basta questo rimedio naturale che molti non conoscono

Per evitare che questi fastidiosi insetti entrino in casa basterà preparare un decotto con una pianta che molti hanno disponibile in giardino: l’artemisia assenzio.

Dovremo semplicemente far sobbollire in un litro d’acqua circa 30 grammi di foglie e fiori freschi oppure, se preferiamo, 5 grammi della pianta già essiccata.

Lasciamo passare un quarto d’ora circa, per poi spegnere il fuoco e lasciar freddare il decotto, dopodiché versiamolo in un nebulizzatore.

A questo punto, per tenerle lontane, non dovremo far altro che spruzzarlo in corrispondenza di finestre e porte, facendo più attenzione alla sera.

Questo decotto ci potrebbe essere d’aiuto anche per proteggere le nostre piante in giardino, allontanando gli insetti che, proprio come le cimici, andrebbero ad intaccarle.

Inoltre, è bene sapere che la pianta della menta, oltre ad essere sempre molto utile in cucina, potrebbe prevenire il loro arrivo.

Altrimenti, molti di noi non sanno che grazie a questa semplice mossa potremo allontanare le cimici da casa una volta per tutte, utilizzando un solo prodotto comune.

Sembra incredibile ma per eliminare le cimici basta questo rimedio naturale che molti non conoscono ma che dà ottimi risultati.

L’importanza della prevenzione

Per preservare il nostro ambiente dovremo cercare di individuare e limitare tutte le vie d’accesso che questi insetti potrebbero sfruttare.

Dovremmo anche verificare l’integrità dei nostri muri poiché, se notassimo la presenza di alcune crepe, dovremmo procedere sigillandole con dello stucco.

Non dimentichiamo anche le porte d’ingresso; sarà infatti utilissimo sfruttare dei copri spifferi per andare ad ostruire ulteriori vie d’accesso.

Inoltre, dal momento che questi insetti si cibano di vegetali, è importante mantenere adeguatamente curati sia l’orto che il giardino effettuando una regolare manutenzione.

Dovremo infine tenere la legna da ardere a debita distanza dall’entrata di casa perché le cimici potrebbero annidarsi tra i ciocchi.

Approfondimento

Per allontanare i pesciolini d’argento da casa basta solo questo inaspettato prodotto