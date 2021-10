Il fritto è una vera garanzia di sapori, perché la gran parte delle ricette migliora notevolmente se ha nel suo procedimento questa tecnica di cottura. Dalle patatine fritte a crocchette che sembrano di patate ma non si aprono in cottura, la frittura è il vero cavallo di battaglia di molti. Tra i cibi fritti più particolari è d’obbligo menzionare un classico croccante e sfizioso.

Qualcuno li chiama arancine, altri usano solo il termine maschile per riferirsi a questo classico della cucina siciliana. Di certo fanno venire l’acquolina in bocca questi deliziosissimi arancini di riso dorati dal cuore fondente e nascosto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

E per rimanere in Sicilia, ecco anche qual è l’ingrediente poco conosciuto da aggiungere al cannolo per una perfetta scorza croccante.

Ingredienti per 7 pezzi

mezzo chilo di riso (possibilmente vialone nano);

1,2 litri di acqua;

zafferano q.b;

30 grammi di burro;

granella di pistacchio q.b.

100 grammi di caciocavallo.

Per il ripieno

60 grammi di provola;

40 grammi di burro di pistacchio.

Per la panatura

3 uova medie;

farina q.b;

pangrattato q.b;

olio di semi per la frittura.

Fanno venire l’acquolina in bocca questi deliziosissimi arancini di riso dorati dal cuore fondente

Per prepararli bisognerà iniziare cuocendo il riso in acqua salata. Il riso vialone nano sembra il più indicato per questa ricetta, ma resta possibile sostituirlo con la varietà preferita. Occorrerà cuocere il riso in acqua salata e a fine cottura il riso dovrebbe aver assorbito tutta l’acqua. Ovviamente, scegliere una varietà di riso diversa potrebbe richiedere una quantità maggiore o minore d’acqua.

Dunque, una volta pronto il riso, aggiungere lo zafferano sciolto in pochissima acqua, il burro e il caciocavallo. Chi lo desidera può anche sostituire quest’ultimo con il formaggio grattugiato. Aggiungere anche la granella di pistacchi e mescolare bene.

Trasferire il riso su un vassoio abbastanza ampio e livellarlo con il dorso di un mestolo da cucina per stenderlo. Poi coprirlo con pellicola e farlo raffreddare completamente.

Come dar forma agli arancini più sfiziosi di sempre

Una volta freddo, adagiare un cucchiaio di riso sul palmo della mano, stenderlo appena e collocare al centro qualche pezzetto di provola. Aggiungere anche un cucchiaino di burro di pistacchi e coprire con altro riso. È possibile dargli ora la tipica forma di arancino e passarlo nella farina, poi nell’uovo sbattuto e infine nel pangrattato.

Un trucco per renderli ancora più sfiziosi? Sostituire il pangrattato con la farina tostata di mais, che darà ancor più croccantezza alla ricetta.

Friggere in abbondante olio di semi ben caldo e gustare appena preparati.