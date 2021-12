Avere unghie sempre lunghe, curate e impeccabili è il sogno di tutte. Soprattutto con l’avvicinarsi delle feste, il desiderio di essere eleganti passa anche dalle nostre mani. Purtroppo, non tutte riescono a mantenere le unghie lunghe, magari perché si spezzano facilmente oppure perché le sgranocchiano davanti a un film.

Ma senza andare in salone, ci sono dei trucchi da applicare a casa per farle apparire più lunghe. Anche se molto semplici, sono efficaci e davvero alla portata di tutte.

Unghie eleganti e affusolate anche se corte con 3 trucchi fai da te che le faranno apparire lunghissime

Quando si decide di curarsi le unghie a casa, bisogna conoscere tutte le tecniche per fare un buon lavoro. Chi ha le unghie corte, ad esempio, dovrebbe conoscere questi tre escamotages che le faranno sembrare più lunghe.

Il primo è rimuovere le cuticole. Per farlo, spingerle prima indietro con un bastoncino dedicato. Poi, idratare mani e unghie con una crema o una noce d’olio, massaggiandole con movimenti lenti e circolari. Con il bastoncino, rimuovere le cuticole strofinando delicatamente e pulire l’unghia, che in questo modo sarà più libera e pulita.

Il secondo trucchetto riguarda la limatura. Infatti, dare all’unghia la giusta forma permetterà di farla sembrare lunga e affusolata. La forma migliore a questo scopo è quella a mandorla, dalla punta arrotondata, che sta bene su ogni mano.

Dopo le fasi di opacizzazione e lucidatura dell’unghia, avremo concluso una perfetta manicure in stile californiano. Possiamo quindi passare all’applicazione dello smalto.

Come mettere lo smalto per far sembrare le unghie più lunghe

Anche nel mettere lo smalto, fare attenzione ai dettagli è importantissimo se si vuole ottenere un effetto allungato. La tecnica prevede di applicare lo smalto non su tutta l’unghia, ma lasciando libero qualche millimetro ai lati. Avremo unghie eleganti e affusolate anche se corte con 3 trucchi fai da te che le faranno apparire lunghissime.

Un consiglio extra riguarda la scelta del colore. Se si hanno le unghie corte e si vogliono allungare, sono ottimi alleati i colori chiari e delicati. Perfetto è il nude, da applicare da solo oppure in abbinamento a una tonalità più scura che andrà a coprire solo la parte centrale dell’unghia. Se gli smalti per unghie che abbiamo sono vecchi e induriti, non buttiamoli assolutamente perché hanno questi 5 pratici usi alternativi.

Per mantenere le unghie curate, ripetere la manicure californiana. È importante anche proteggerle da secchezza e gelo. Ricordiamoci che per combattere contro il freddo in inverno è questo il rimedio naturale che aiuterebbe a stimolare la circolazione.

