In Italia siamo certo molto orgogliosi dei nostri prodotti culinari e gastronomici. Tra questi rientra sicuramente l’olio extra vergine d’oliva. D’altronde l’olio è parte integrante della nostra dieta, così come gli olivi sono una costante del nostro panorama umano. Addirittura nel simbolo della Repubblica Italiana abbiamo rappresentato un ramo di olivo. Eppure, nonostante il nostro orgoglio, per questo 2021 non sembriamo godere di grandi riconoscimenti in questo ambito. Ecco da dove vengono il miglior olio d’oliva Extra Vergine al Mondo e la migliore azienda produttrice e non si tratta dell’Italia in nessuno dei due casi.

Ogni anno l’EVOO World Ranking seleziona i migliori oli e produttori al Mondo per qualità di olio d’oliva. Questa classificazione molto importante viene realizzata da un organismo senza scopo di lucro, con la finalità di promuovere la qualità e la cultura dell’olio nel Mondo. Inoltre, la classifica serve per comprendere alcuni aspetti del mercato e dei gusti internazionali. Ecco i risultati per le due categorie.

Un Paese vicino ed uno lontano

Il miglior Olio Extra Vergine del Mondo viene da un Paese che ha una grande tradizione in merito. Si tratta della Spagna. Più precisamente il vincitore viene dalla Provincia di Cordoba in Andalusia. Il suo nome è Rincón de la Subbética e, per la terza volta, risulta vincitore di questa classifica mondiale legata agli oli di qualità extra vergine. L’azienda produttrice aveva ottenuto già molti riconoscimenti, sia per l’olio cosiddetto organico che per il miglior frantoio ecologico.

Forse anche per noi italiani potrebbe essere arrivato il momento di guardare con maggiore indulgenza ed interessi a produttori di olio di altri Paesi. Soprattutto di quelli che godono di un clima e di alcuni tipi di dieta molto simili ai nostri. Ma la classifica non si limita ai prodotti, eleggendo anche il miglior produttore.

Una sorpresa assoluta giunge così da questa lista. Per la prima volta è una società che viene dal continente americano ad ottenere il posto più alto. Si tratta dell’azienda argentina Laur ubicata nella provincia di Mendoza. Questa regione, che si trova al confine con il Cile ed ai piedi delle Ande, gode in realtà di un fortissimo legame con l’Italia, oltre che di un clima d’eccezione. Furono decine di migliaia le famiglie che tra il 1860 e il 1960 si trasferirono in quella terra dal nostro Paese.

Questi emigrati hanno portato le loro conoscenze e le loro abitudini anche in quelle latitudini. Non a caso, nella stessa Regione è molto diffusa anche la produzione di un vino, il Malbec, che ha raggiunto livelli di eccellenza mondiale. Nel caso di questa classifica, ad essere premiata è la ditta che nel 2021 ha complessivamente ottenuto posizionamenti migliori nei concorsi internazionali dedicati agli oli extra vergine di oliva. Non vengono invece considerate le graduatorie proposte da libri o riviste specializzate.

Una magra consolazione viene da questa classifica per un produttore italiano. Infatti, all’interno delle prime 10 posizioni si trova il produttore Domenico Manca S.P.A. dell’Oleificio San Giuliano. L’azienda sarda si è posta infatti in sesta posizione. Per gli amanti dell’olio, infine, potrebbe essere di grande interesse scoprire un tipo di cottura fatto con l’olio in grado di far mantenere ai cibi sapori quasi inalterati.