Le persone minute e più basse della media sanno bene come ci si sente a comprare i vestiti. I pantaloni sono sempre troppo lunghi, le maglie troppo larghe, gli abiti eleganti arrivano sotto i piedi. Purtroppo, anche prendendo le taglie più piccole questo problema rimane.

Alcuni brand ed ecommerce hanno introdotto le collezioni petite, ma anche in questi casi è difficile trovare il capo adatto o sceglierlo senza provare.

Allora, per andare sul sicuro senza impazzire, ecco quali sono i 5 capi essenziali che bisognerebbe avere sempre nell’armadio per slanciare la figura.

Come vestirsi se si è basse e minute con questi 5 capi essenziali che slanciano la figura

Se si è basse e minute, bisogna scegliere i capi che slanciano di più e allungano la parte inferiore del corpo.

A tale scopo, il primo capo essenziale sono i pantaloni lunghi a vita alta e skinny. I pantaloni a vita bassa, infatti, spezzano il busto nei punti meno sottili e accorciano la figura. Ancora peggio se hanno una lunghezza a tre quarti, che divide la gamba a metà polpaccio, facendola sembrare più corta.

Lo stesso principio vale per la gonna. Evitare la longuette che, oltre ad accorciare di più la figura, potrebbe addirittura allargarla. Scegliere invece le gonne a vita alta e lunghe fino ai piedi oppure mini, perché riescono a slanciare con semplicità e classe. Per questo, è assolutamente da provare questa gonna comodissima, elegante e passepartout che sta bene davvero a tutte e molte la stanno già indossando.

Nella scelta del vestito, invece, puntare su un abito impero, che è lungo, dritto e con la vita altissima sotto il seno. Non c’è modo migliore per allungare la figura e far sembrare più slanciata la parte inferiore del corpo. Per un vestito caldo, ma elegante e alla moda anche d’inverno, optare per questo tessuto adatto per le feste e morbido come lana.

Quali scarpe e accessori scegliere per sembrare più alte

Se si vuole sembrare più alte, una scarpa assolutamente necessaria è la decolleté. Tuttavia, è meglio preferire un tacco medio per evitare di accentuare ancora di più la propria altezza. Perfetto quindi un dieci centimetri, ma evitando un plateau eccessivo o la zeppa, che fanno sembrare più massiccio il collo del piede. Per quanto riguarda la punta, dimenticare quella tonda, che fa apparire le gambe più corte.

Da ultimo, scegliere come accessorio una cintura sottile e delicata, come del resto è la figura minuta stessa. Cinture troppo grosse, infatti, la farebbero scomparire.

Ecco come vestirsi se si è basse e minute con questi 5 capi essenziali che slanciano la figura, da avere sempre nell’armadio.

