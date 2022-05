Due semplici colori che abbinati andranno a creare degli outfit pazzeschi e perfetti per l’estate 2022. Abbinamento di colori che sta piacendo a molti e, infatti, sta spopolando ovunque. Se facciamo caso alle vetrine dei negozi del centro, potremo notare questi due abbinamenti di colore. Saranno veramente ovunque. Ma in realtà non solo questi, ce n’è anche un altro. E quindi vedremo anche quello, ma per partire vediamo i primi due.

Uno di questi due colori lo avevamo già visto sotto un altro punto di vista. Parliamo del beige e delle sue sfumature. Il beige è un colore molto utile se vogliamo apparire più abbronzate. E possiamo scegliere di creare dei look monocolore oppure di indossare solo il pezzo sopra di questo colore.

Capi di colore beige, o comunque delle sue sfumature, sono quasi sempre presenti nei nostri armadi. È un colore molto facile da abbinare e che sta bene veramente con tutto. Molto interessanti sono anche gli abbinamenti di colore ton sur ton. Quindi stesso colore, ma intensità diverse.

Ma queste nuance sono perfette se abbinate con un altro colore. Un colore che dà luce e che illuminerà i nostri outfit, soprattutto perché siamo in un periodo estivo.

Un’estate all’insegna del buon gusto e dell’eleganza abbinando solo questi due semplici colori che abbiamo nell’armadio

Quindi il primo colore da usare sarà il beige. E il secondo? Come secondo colore scegliamo invece il bianco. Una nuance perfetta per l’estate, soprattutto perché essendo chiara non andrà ad attirare i raggi del sole. E quindi i colori da abbinare sono beige e bianco.

Gli abbinamenti ora sono infiniti. Perché possiamo scegliere un bel pantalone bianco a palazzo, abbinarlo con una canottiera – quest’estate andranno molto di moda – e sopra possiamo completare il look con una giacca doppiopetto in lino beige.

Oppure possiamo fare il contrario. Ovvero optare per un completo beige, quindi giacca e pantalone, e completare il look con un tank top bianco. Ma non finisce qui, perché possiamo anche scegliere dei capi che presentano delle fantasie.

Una terza tinta che sta spopolando

Le vetrine si stanno tingendo anche di un altro colore. Ovvero di un celeste pastello. Anche questo colore sarà assolutamente un trend dell’estate. E possiamo abbinarlo sia con il bianco sia con il beige. E passeremo un’estate all’insegna del buon gusto e dell’eleganza abbinando questi colori tra loro e creando dei look da favola.

Lettura consigliata

Pochi lo sanno ma ecco perché in passato si mettevano delle foglie di alloro sotto il letto