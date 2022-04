Con la primavera si può andare sicuramente incontro al dilemma di come uno si deva vestire. Sia per una questione di temperatura, perché per la maglietta a maniche corte può essere ancora presto, sia per mantenere comunque un tono al lavoro o in altri luoghi.

Durante l’inverno è più facile scegliere cosa indossare. Si possono usare moltissimi blazer abbinati a dei lupetti, i cappotti, i pantaloni lunghi in velluto, ma anche i jeans. Quando le temperature sono critiche, l’obiettivo numero uno è sicuramente quello di coprirsi e rimanere al caldo. Con l’arrivo della bella stagione uno tende, invece, a scoprirsi. Anche perché il caldo, se eccessivo, diventa insopportabile.

E quindi rimane il solito problema del come bisogna vestirsi. Cosa indossare per essere raffinate ed eleganti, senza morire di caldo. Vediamo allora alcune soluzioni che possiamo indossare. Delle proposte che troviamo sicuramente nel nostro armadio. Quindi non dobbiamo andare in giro per negozi e sognare chissà quali capi, perché sono già in casa.

Nel caso in cui non dovessimo averli, sicuramente un nostro familiare li ha. Ricordiamoci sempre che i vestiti hanno sempre una seconda vita.

Ecco i 3 capi assolutamente da indossare in primavera che tutti abbiamo nell’armadio

Vediamo allora quali sono questi capi must-have da indossare in questo periodo. Partiamo dalla giacca. Questa deve essere rigorosamente di jeans. Può essere color chiaro o scuro, ma l’importante è che sia in denim. Potremmo pensare alla giacca di pelle, il famoso chiodo, ma potrebbe risultare una scelta un po’ aggressiva per il giorno.

Altro capo assolutamente da avere in guardaroba deve essere la gonna. Quella lunga e sbarazzina con i plissé. Queste gonne sono, come prima cosa, molto comode perché cadono larghe e non vanno a fasciare, come invece può succedere con la gonna corta. Per quanto riguardi i colori possiamo scegliere tutti quelli che vogliamo, dalla tinta unita fino alle stampe floreali o geometriche.

Il terzo tip in realtà è un colore. E parliamo del beige. Colore che in primavera deve essere assolutamente indossato perché fantastico. Si abbina perfettamente con tutto e possiamo portarlo sia come total look sia spezzato. Magari possiamo indossare solo la giacca blazer beige oppure solo la gonna.

Ed ecco i 3 capi assolutamente da indossare in questo periodo caldo. E se proprio non abbiamo questi capi nell’armadio, e non ci sono nemmeno nel guardaroba dei nostri familiari, allora forse possiamo regalarcene uno. Ma scegliamo sempre il vintage.

