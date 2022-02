Un’esplosione travolgente di emozioni è in arrivo su Netflix con questo film che ci terrà incollati davanti lo schermo

Un film o una serie TV possono essere la compagnia perfetta per una serata a casa, da soli o con gli amici. Sappiamo bene, infatti, quanto una trama ben strutturata e una recitazione ad hoc possano catturare la nostra attenzione, facendo scorrere velocemente il tempo. In questo caso, l’unica cosa che dobbiamo fare è conoscere il numero maggiore di film e serie TV, in modo tale da scegliere quelli più giusti per noi. E sicuramente, Netflix potrà darci una mano a riguardo.

Di serie TV e film su Netflix ce ne sono davvero tantissimi e di alcuni sarà impossibile non innamorarsi del tutto. Nella lista, per esempio, troviamo una serie formidabile, con personaggi, attori e trama ineguagliabili, che ha tenuto migliaia di telespettatori incollati allo schermo e di cui parliamo in questo nostro precedente articolo. Oppure, c’è un film geniale, con due attori di un calibro incredibile, che ci farà innamorare follemente e di cui avevamo presentato i punti salienti in un altro articolo.

Oggi, poi, presentiamo una delle ultime uscite su Netflix. Stiamo parlando di Non mi uccidere, tratto dal romanzo omonimo di Chiara Palazzolo e ora disponibile anche come film. Diretto da Andrea De Sica, Non mi uccidere racconta una storia cupa, dolorosa e avvincente. La trama ruota attorno alla storia intensa e tormentata tra Robin e Mirta che, presi da quella passione giovanile e forte, si dichiarano amore per sempre. Ma la vita dei due non è semplice, come per molti potrebbe apparire. I protagonisti, infatti, muoiono entrambi a causa di un’overdose, che sembrava aver segnato la fine delle loro vite.

Arriva, però, un colpo di scena. Mirta, infatti, poco dopo, si ritrova sveglia, proprio nel cimitero dove è stata sepolta. Riflettendo e cercando di capire gli eventi, si renderà conto di essere diventata un’anima della notte, in cerca di sangue e con abilità che non appartengono agli umani. A non svegliarsi con lei, però, Robin che, a quanto pare, rimane fermo nella sua tomba.

Questo sarà il cruccio di Mirta, che aspetterà che il suo amato si risvegli per poter stare con lei per sempre, proprio come si erano promessi. Intanto, la protagonista dovrà fare i conti anche con un altro problema: un gruppo di uomini la sta cercando. Dunque, ora sappiamo che un’esplosione travolgente di emozioni è in arrivo su una delle piattaforme più conosciute e sicuramente ci lascerà a bocca aperta.

