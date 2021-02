I film possono insegnarci molto più di quanto crediamo. Immedesimandosi in una pellicola, ponendo attenzione alla trama, emozionandosi con i dialoghi, possiamo davvero imparare qualcosa. I film non sono fatti solo per essere guardati una sera quando non si ha nulla da fare. Lo scopo del regista, spesso, è quello di trasmettere qualcosa di importante, che possa stupire e far riflettere lo spettatore. Ed è quello che fa Malcom&Marie. Vediamo allora il perché guardare questo nuovo film uscito su Netflix che farà innamorare tutti.

La trama

Un ringraziamento mancato da parte di Malcom (John David) durante la premiazione del suo film darà il via a un acceso scontro con la sua lei, Marie (Zendaya). La pellicola appena uscita racconta proprio la vita del protagonista e, tra tutti, l’uomo non ha fatto il nome della sua amata. Questa mancanza porterà i due a un dialogo ricco di sentimenti, che attraverserà temi sociali, dal razzismo agli stereotipi, fino ad arrivare a emozioni più intime e private. Il bianco e nero regala al film un’atmosfera surreale, che Sam Levinson esalta con la sua regia.

Perché è importante guardare questo film

Il film racconta di ossessioni, paure, incertezze, insicurezze. Mostra, con estrema lucidità e brutale onestà, i problemi che possono crearsi all’interno di una coppia. Gli attori e il regista sono in grado di mostrare quanto le parole taglienti possano scavare nell’animo di chi le riceve. Il film fa riflettere su come delle frasi possano diventare armi affilate. Un’insoddisfazione naturale dell’uomo che si staglia nel mentre i due innamorati si accusano e si amano, una nevrosi tipica del lockdown che abbiamo appena vissuto, una paura di non essere all’altezza. Un film che fa riflettere e che riesce a rispecchiare un aspetto della vita di tutti noi. Ecco perché guardare questo nuovo film appena uscito su Netflix che farà innamorare tutti.

Approfondimento

I film che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita