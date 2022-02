Russare durante il sonno è una condizione molto fastidiosa, soprattutto per chi ci sta accanto.

Infatti, anche se noi non ce ne accorgiamo e continuiamo a dormire beati, chi ci sente è disturbato da questo suono, forte come quello di una tromba.

Senza contare che il russare potrebbe essere il campanello d’allarme di diverse patologie. È il caso di problemi come, ad esempio, poliposi nasale e apnee notturne.

Possiamo, però, tirare un sospiro di sollievo, perché esistono alcuni rimedi utili per smettere di russare.

Applicando queste semplici abitudini, direttamente a casa nostra, potremmo finalmente far dormire sonni tranquilli anche a chi ci sta accanto.

Russare può dipendere anche da questi fattori fisici

La maggior parte delle persone che russa non si accorge neanche di farlo. Russare, infatti, è un’emissione involontaria di un rumore sgradevole, simile a quello dell’acqua che bolle.

Questo è causato da un’occlusione parziale delle vie respiratorie nel momento in cui si dorme.

Quasi nessuno, però, sa che russare può essere legato, oltre che ad apnee notturne e poliposi nasale come detto prima, anche ad altri problemi fisici. Stiamo parlando, ad esempio, di difficoltà di concentrazione, problemi di pressione alta, ma non solo.

Può dipendere, infatti, anche da disturbi del sonno, che ci impediscono di dormire profondamente durante la notte. Inoltre, ricordiamo che, se a 50 anni dormiamo poco e male, potrebbe essere colpa di questo cambiamento nel nostro corpo.

Non solo cerotti nasali o tisane, per smettere di russare una volta per tutte potrebbero bastare questi 3 rimedi casalinghi

Molte persone, per risolvere questo problema, consigliano di utilizzare cerotti nasali o tisane rilassanti. Questi rimedi potrebbero senza dubbio aiutarci, ma esistono anche altri metodi casalinghi per migliorare il problema.

Uno dei migliori rimedi fai da te per cercare di agire sul problema è quello di tenere la testa sollevata durante il sonno. Per farlo, potremmo semplicemente mettere un cuscino in più sotto la nostra testa.

Attenzione alla posizione che assumiamo quando dormiamo

Inoltre, un’altra modalità utile per cercare di migliorare il problema, è quella di controllare la nostra posizione quando dormiamo. Come citato da Humanitas Research Hospital, infatti, la posizione ideale per non russare è dormire sul fianco. Cerchiamo, quindi, di controllare questa condizione, per quanto possibile.

L’ultimo rimedio è quello di limitare il consumo di alcolici. Anche questo fattore, infatti, potrebbe incidere sul problema.

Può dipendere anche dal peso

Non dimentichiamo, inoltre, che russare può dipendere anche dal nostro peso.

Ecco perché curare la nostra forma fisica ed, eventualmente, agire sul nostro peso, potrebbe aiutarci a migliorare questo problema. Non solo cerotti nasali o tisane, quindi, ma mettere in pratica anche queste dritte potrebbe essere utile per smettere di russare.