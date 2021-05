Alcuni film lasciano davvero il segno. Che sia per la loro trama, per il messaggio che trasmettono o per la sceneggiatura, ci sono delle pellicole che diventano virali. E nella lista c’è anche quella di cui vogliamo parlare oggi. Infatti, questa serie TV su Netflix sta davvero spopolando e sta sbaragliando tutti con la sua trama eccezionale. Vediamo nel dettaglio di quale stiamo parlando e teniamoci pronti ad innamorarcene!

Ginny and Georgia, una serie che sta riscuotendo tantissimo successo

Una madre vedova, una figlia adolescente e un bambino. L’ennesimo trasferimento in una nuova città, a seguito di tanti altri. Ecco l’apertura di “Ginny and Georgia”. Due donne in primo piano che cercano di sopravvivere, che lottano per i loro diritti. Una battaglia contro la discriminazione, un passato ingombrante e oscuro, un delitto che potrebbe cambiare le loro vite. E, sullo sfondo, i primi amori adolescenziali, la voglia di rifarsi una vita, il complesso rapporto madre-figlia, il desiderio di liberarsi dai propri scheletri nell’armadio.

Due donne e un universo intorno a loro

Le due protagoniste, Ginny and Georgia appunto, portano in primo piano il difficile rapporto tra madre e figlia adolescente. E, durante il corso delle puntate, vediamo anche la difficoltà di una donna nel superare un passato costellato da fughe e violenze, mentre cerca di portare avanti una famiglia a tutti i costi. Il moralismo lasciato alle spalle per dar spazio alla necessità di sopravvivere in un mondo ostile. Il bullismo, il bisogno di arrivare, la necessità di guadagnarsi il pane. Insomma, la pellicola racchiude tantissimi temi che possono toccare molti telespettatori.

Perciò, ora sappiamo che questa serie TV su Netflix sta davvero spopolando e sta sbaragliando tutti con la sua trama eccezionale. Schiacciamo play e godiamoci queste dieci puntate per scoprirne ancora di più.

