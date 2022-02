Una parte del corpo che tutti noi dovremo curare e definire sono sicuramente le sopracciglia. Queste sono indispensabili nel delineare il viso e dare profondità allo sguardo e andrebbero sempre mantenute in ordine.

Per avere sopracciglia perfette non dobbiamo snaturarne la forma ma dovremmo mantenere quella naturale e rimuovere solo i peli in eccesso.

Esistono numerosi modi per curare questa zona del viso così importante, ma oggi vogliamo parlare di una beauty routine casalinga, per ottenere un risultato davvero incredibilmente preciso. Grazie a queste dritte avremo uno sguardo intenso e sopracciglia perfette anche dopo i 50 anni.

Gli attrezzi da avere sempre con sé

Fondamentale è avere un buon paio di pinzette. Meglio spendere qualche euro in più e acquistare un modello professionale, che rischiare di fare danni e non estirpare il pelo alla radice.

Dovremo poi anche avere un paio di forbicine, perfette sono quelle per le unghie. Se vogliamo essere meticolose, possiamo anche usare delle strisce di cera depilatoria specifiche per il viso.

Dobbiamo iniziare lo styling delle sopracciglia osservando la forma naturale in uno specchio. Per facilitarci possiamo prendere un filo sottile e imbeverlo di cipria o di mascara. Ora potremo porlo di fianco alle sopracciglia e stendere il filo in modo da creare una linea retta che sarà quella che vorremo tenere. Ripetiamo l’operazione dall’altro lato in modo da avere un modello da seguire nella fase di depilazione.

Ora possiamo rimuovere la peluria esterna alla linea che abbiamo creato con il filo con le strisce. Possiamo rimuovere quella nella zona frontale e sottostante. Dopodiché, possiamo rimuovere la cera con dell’olio e poi idratare con una crema lenitiva.

Sopracciglia perfette anche dopo i 50 anni grazie a questi semplici passaggi

Adesso è l’ora di rimuovere i peli singoli con la pinzetta, facendo attenzione a non esagerare. Un errore che in molte fanno, infatti, è quello di rendere troppo sottili le sopracciglia.

Ora che ci sembrerà di aver ottenuto un risultato perfetto, dovremo rifinire tagliando i peli troppo lunghi con delle forbicine. In questo modo riusciamo a mantenere folte le sopracciglia, delineandole in maniera precisa.

Dopo aver terminato lo styling vero e proprio dovremo procedere alla pettinatura, che andrebbe ripetuta quotidianamente. Con un apposito pettinino dobbiamo lisciare i peli, in modo da rimuovere quelli morti e stimolare la crescita di quelli nuovi. Spesso dopo una certa età i peli sono più sottili e radi e per questo si tratta di un’operazione fondamentale.

Il risultato di questa beauty routine saranno visibili sin da subito e il nostro sguardo non sarà mai apparso più definito.

