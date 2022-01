Un film, una serie TV, una vecchia pellicola possono essere i nostri amici più fedeli e fidati per una notte intera. Infatti, quando lo schermo davanti a noi si accende e ci lasciamo trasportare dalle immagini che vediamo, ci sembra di vivere un’altra vita e di essere in un altro Mondo. E, possiamo dirlo, non c’è sensazione più bella di questa. Per far sì che ciò accada, però, dobbiamo anche scegliere le giuste trame da assaporare. E qualche consiglio in merito, certamente, potrà tornarci utile. In questo modo, infatti, non rischieremo di commettere errori e non sprecheremo una nottata con una pellicola che forse non ci prenderà come ci saremmo aspettati.

Le 3 nuove uscite imperdibili su Netflix che ci faranno letteralmente schizzare dal divano e di cui ci innamoreremo

Di film e serie TV avevamo già parlato in passato. E ne avevamo consigliati alcuni che potrebbero davvero far venire la pelle d’oca. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo evidenziato la bellezza di una trama che ci terrà incollati allo schermo. Oppure, in un altro articolo, avevamo indicato un film imperdibile, che sicuramente cambierà la nostra visione delle cose. Oggi continuiamo con la lista e vediamo 3 nuove uscite incredibili su una delle piattaforme più usate del momento, Netflix. Iniziamo da una serie drammatica con una trama davvero intricata. Stiamo parlando di Yeh Kaali Kaali Ankhein.

Le vicende si concentrano sul protagonista Vikrant e sugli eventi tragici della sua vita, che ci danno l’opportunità di scovare anche la bruttezza che si nasconde attraverso il potere e i soldi, tanto agognati da molti. Violenza, amore e colpi di scena costellano gli episodi di questa serie, che ci terrà letteralmente con il fiato sospeso.

Continuiamo con Bad Boys for Life e Brazen, due veri e propri fiori all’occhiello

Al secondo posto della nostra lista troviamo Bad Boys For Life, ultima uscita della nota trilogia che vede come protagonisti Martin Lawrence e Will Smith. Con le trasformazioni inevitabili degli anni, ci ritroviamo in una sequenza di eventi incessanti ed appassionanti che ci coinvolgeranno come non mai. Un assassinio sarà il casus belli che permetterà ai due agenti di tornare in pista, sfoggiando capacità e dinamicità.

Infine, abbiamo Brazen, ispirato al romanzo Brazen Virtue di Nora Roberts. In questo thriller, ci concentriamo su Grace Miller, autrice di romanzi gialli, che si ritrova proprio a indagare su storie tanto simili a quelle che scrive quanto avvincenti. Vediamo, nel corso della trama, la protagonista cercare di indagare su ogni possibile traccia che possa portare al colpevole della morte di sua sorella, Kathleen. Dunque, ora sappiamo quali sono le 3 nuove uscite imperdibili su Netflix che ci faranno letteralmente schizzare dal divano e di cui ci innamoreremo.

