Rapido, veloce e saporito. Cosa chiedere di più a un piatto? Oggi con gli Esperti di Cucina della nostra Redazione siamo andati alla ricerca di una preparazione che avesse queste caratteristiche. La tradizione culinaria italiana è ricchissima e tutto il Mondo ce la invidia. Ogni regione ha le sue ricette che conserva gelosamente. Non è difficile trovare qualcosa che sia facile e veloce da preparare, ed estremamente gustoso. Proponiamo un piatto della tradizione veneta, i bigoli in salsa, perfetti a pranzo o a cena, da preparare in pochi minuti.

Una tradizione povera e gustosa

I bigoli sono una pasta preparata con un impasto di grano duro, segale e orzo. Lunghi e trafilati, hanno una superficie porosa perfetta per assorbire il condimento. I bigoli in salsa sono una preparazione della tradizione povera, un piatto poco costoso ma pieno di sapore. Si portava a tavola nei giorni di magra, quando non era possibile mangiare la carne. La tradizione vuole che fosse proprio Marco Polo a far conoscere ai veneziani questo tipo di pasta lunga e porosa, di ritorno dal Catai. Altri dicono che fu un’invenzione degli ebrei del ghetto di Venezia. Non sappiamo quale sia la verità, ma certo è che i bigoli sono entrati nella tradizione culinaria veneziana e non ne sono più usciti. Sicuramente per la loro squisitezza.

Ora che li abbiamo conosciuti, andiamo a preparare i nostri bigoli.

Ingredienti per quattro persone:

360 g di bigoli;

1 cipolla;

8 acciughe sotto sale;

olio extravergine d’oliva q.b.;

sale e pepe q.b.;

prezzemolo q.b.

Un’esplosione di sapori per questo favoloso primo piatto da preparare velocemente in estate al posto di pasta fredda e insalata di riso

In un tegame largo versiamo l’olio e la cipolla affettata sottilmente. Lasciamo rosolare a fuoco dolce fino a che la cipolla diventerà trasparente. Nel frattempo laviamo e dilischiamo le acciughe, se le abbiamo acquistate intere. Le aggiungiamo all’olio e alla cipolla e le facciamo sciogliere molto dolcemente, aggiungendo eventualmente qualche cucchiaiata d’acqua. Nel frattempo lessiamo in acqua bollente salata i bigoli. Per la nostra preparazione è preferibile acquistarli freschi, ma si possono usare anche quelli secchi. Quando i bigoli sono cotti al dente, li scoliamo e li versiamo nel tegame con la salsa. Aggiustiamo di sale e di pepe e lasciamo mantecare per qualche minuto. Alla fine cospargiamo il piatto di abbondante prezzemolo tritato. Un’esplosione di sapori per questo favoloso primo piatto da gustare con un buon calice di vino, un Garganega o un Tocai dei Colli Euganei.

