Dire che uno spaghetto con le alici può diventare un piatto da chef non è esatto. Perché lo è già. Nonostante la semplicità degli ingredienti è gustosissimo e mette tutti d’accordo. È il piatto della convivialità, dell’aggiungi un posto a tavola senza problemi, del che faccio quando il frigorifero è vuoto. Molte volte anche i maschietti, per stupire la dolce metà o per farsi perdonare qualche piccola bugia, si sono cimentati in questa preparazione solo apparentemente semplice. Perché se gli ingredienti sono pochi e facili da reperire, la preparazione richiede qualche piccolo accorgimento per una resa da chef.

Linguine e prezzemolo

Per il nostro piatto useremo non i classici spaghetti ma le linguine, un formato di pasta che si presenta come uno spaghetto leggermente schiacciato. La linguina riesce ad assorbire meglio il condimento e a rendere il piatto più saporito. Le alici e le acciughe sono la stessa cosa, ma si preferisce usare il termine alice quando ci si riferisce al prodotto fresco, acciuga al prodotto conservato.

Ingredienti per due persone:

160 g di linguine preferibilmente integrali;

5 alici sott’olio;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale e pepe q.b.;

aglio q.b.;

prezzemolo q.b.;

peperoncino piccante facoltativo.

Dei semplici spaghetti con le alici possono diventare un piatto stellato con un segreto di preparazione e l’aggiunta di un’erba aromatica

Mettiamoci all’opera per preparare il nostro piatto. Poniamo un tegame sul fuoco e portiamo ad ebollizione. Buttiamo giù le linguine, saliamo e facciamo cuocere. Nel frattempo in un tegame largo facciamo rosolare olio e aglio. Quando l’aglio è ben rosolato spegniamo i fornelli e lasciamo raffreddare un po’. Dopo circa 5 minuti aggiungiamo le alici con qualche cucchiaiata dell’acqua di cottura e portiamo di nuovo sul fuoco. Questo semplice accorgimento farà sciogliere completamente le alici che si amalgameranno in modo omogeneo con le linguine.

Per questa preparazione non rispetteremo i tempi di cottura della pasta, ma la scoleremo 5 minuti prima. Versiamo le linguine nel tegame con le alici e continuiamo a cuocere per altri 5 minuti aggiungendo acqua di cottura se necessario. Le linguine dovranno risultare al dente. Aggiungiamo abbondante prezzemolo tritato prima di servire. Se vogliamo usare il peperoncino piccante dobbiamo farlo rosolare con l’olio e l’aglio a inizio cottura e poi procedere come abbiamo indicato. Il piatto andrebbe consumato subito. Dei semplici spaghetti con le alici si sono trasformati in un piatto gustoso e saporito. Che si prepara in 10 minuti ma può veramente salvare la cena accontentando tutti.

