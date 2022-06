Molti di noi non si ritengono esattamente fortunatissimi in amore. Certo è che, in tantissimi, hanno già provato cosa voglia dire vivere una delusione molto forte e intensa. E se poi di mezzo ci sono i tradimenti, di certo il dispiacere aumenta e si fa sentire ancora di più.

Secondo gli astri, però, questo sfortunato destino riguarda in particolar modo alcuni segni zodiacali. Sembra infatti che, per caratteristiche e volere delle stelle, ci siano alcune persone più predisposte ad essere tradite. Ovviamente, non stiamo parlando di una scienza esatta, quindi dovremmo prendere comunque l’argomento con le pinze e con il dovuto peso. Ma di certo, una sbirciata ai segni di cui stiamo parlando non può far male.

La lista si apre con gli sfortunati Gemelli che a livello sentimentale si trovano spesso in situazioni spiacevoli e soprattutto inaspettate

Apriamo la carrellata dei segni sfortunati, in questo caso, con i Gemelli. Nonostante si tratti di persone molto indipendenti, che spesso non sopportano la morbosità, soprattutto nelle relazioni di coppia, tendono ad essere traditi più spesso.

Il problema è che il segno dei Gemelli è molto libero, individualista e questo può causare non pochi problemi nel partner. Di conseguenza, quest’ultimo potrebbe tendere a cercare affetto e attenzioni altrove, non rendendosi conto del modo in cui il Gemelli cerca comunque di dimostrare il proprio amore.

Pochi lo sanno ma sono proprio questi i 3 segni zodiacali che vengono spesso traditi nelle loro relazioni amorose

Passiamo poi al Cancro. Questo segno d’acqua, sensibile e profondamente emotivo, riceve spesso tradimenti nelle sue relazioni. In questo caso, parliamo di ragioni che sono simili a quelle del Gemelli per alcuni versi, ma molto diverse per altre.

Infatti, il Cancro è un segno molto indipendente, che ha bisogno dei suoi spazi e della sua individualità. Al tempo stesso, però, è anche un segno che ama essere compreso e coccolato. Questa dualità potrebbe confondere alcuni partner che, presi dalla confusione, potrebbero cadere in tentazione.

Infine, troviamo i Pesci, il segno più emotivo dello zodiaco che, purtroppo, nonostante si riveli il migliore amico in assoluto tra i segni possibili, spesso viene tradito. In questo caso, ciò accade perché molti danno per scontati i Pesci. A causa della loro disponibilità e della bontà d’animo che li contraddistingue, infatti, pochi credono che abbiano il coraggio di chiudere una storia, anche se la realtà è completamente diversa.

Dunque, possiamo certamente dire che pochi lo sanno ma sono proprio questi i 3 segni che vivono più spesso situazioni così spiacevoli. A livello caratteriale e per conto degli astri, infatti, pare proprio che i Pesci, il Cancro e i Gemelli debbano fare i conti con questo scomodo lato della loro vita.

