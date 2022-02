Quando non si sa cosa preparare, il pollo accompagnato da qualche verdura di stagione può essere un’ottima scelta. Tuttavia, a volte può risultare troppo asciutto o poco saporito. Certamente la materia prima conta, ma senza un buon condimento difficilmente si ottiene un risultato eccellente.

Perché sia veramente tenero e saporito, il pollo ha bisogno di una cottura adeguata. C’è però anche un ingrediente in grado di rendere morbido anche il pollo più asciutto. Vediamo di cosa si tratta e come preparare un secondo piatto da leccarsi i baffi.

Gli ingredienti necessari per preparare i bocconcini di pollo e peperoni in salsa yogurt

Per la preparazione dei bocconcini di pollo e peperoni in salsa yogurt per 4 persone serviranno i seguenti ingredienti:

1 petto di pollo tagliato a cubetti;

300 g di yogurt bianco;

1 spicchio d’aglio;

3 peperoni;

succo di 1 limone;

sale, pepe e olio extravergine di oliva quanto basta.

Grazie allo yogurt, saranno un’esplosione di cremosità questi bocconcini di pollo cucinati in questo modo. È importante che i prodotti siano di qualità, quindi se si fanno acquisti al supermercato, scegliere lo yogurt con cura.

Per dare un tocco di vivacità al piatto, si possono usare peperoni di colori diversi.

Prima di iniziare con la preparazione, bisogna lasciare il pollo a marinare in una ciotola con limone, olio e un pizzico di pepe.

Nel frattempo, ci si può occupare dei peperoni. Dopo averli lavati bene sotto l’acqua corrente, liberarli dei semi e dei filamenti bianchi interni e tagliarli a listarelle sottili. Aggiungendo qualche peperone in più, si possono ottimizzare i tempi e preparare anche dei gustosissimi peperoni sott’olio.

Infine, prima di usare lo spicchio d’aglio, schiacciarlo delicatamente.

Un’esplosione di cremosità questi bocconcini di pollo con peperoni e un ingrediente segreto che li rende morbidi e saporiti

Per preparare i bocconcini di pollo, prima di tutto bisogna far soffriggere in un tegame dai bordi alti lo spicchio d’aglio con un filo d’olio. Quindi, bisogna aggiungere il pollo e aspettare finché non inizia a cambiare colore, sempre mescolando. A quel punto si devono aggiungere i peperoni, da far rosolare col pollo per 3 o 4 minuti.

Per completare la cottura, versare un bicchiere d’acqua, coprire e lasciar cuocere finché non si asciuga, aggiustando di sale e pepe. A piacere, al posto dell’acqua si può usare del vino bianco secco.

Una volta cotti pollo e peperoni, abbassare il fuoco al minimo, aggiungere lo yogurt e mescolare bene per massimo un paio di minuti. Si può quindi spegnere il fuoco e servire.

Un altro strepitoso piatto a base di pollo è lo Strogonoff, capolavoro della cucina brasiliana che riesce a rendere la carne tenera e saporita.