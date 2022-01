Una prelibatezza non solo per il palato, ma anche per gli occhi, i peperoni sanno insaporire e dare colore a ogni tavola. Come antipasto o contorno, quest’ortaggio si può preparare in molti modi diversi. A volte però sarebbe utile averne a disposizione quantità maggiori, da conservare più a lungo per poterle portare in tavola all’occorrenza.

Dopo questa ricetta salvacena di carne sempre pronta all’uso, oggi scopriamo un altro modo per conservare alcuni alimenti, tra cui i peperoni. Stiamo parlando delle utilissime conserve, molto semplici da realizzare seguendo alcuni accorgimenti.

Come preparare dei gustosi peperoni sott’olio togliendo la pelle senza fatica e conservarli a lungo

Per preparare i peperoni sott’olio, innanzitutto bisogna scegliere dei prodotti di qualità, meglio ancora se di produzione locale o a chilometro zero. Il sapore sarà migliore e ne gioverà anche la salute.

Procedere col lavare bene i peperoni sotto l’acqua corrente ed eventualmente immergerli per qualche minuto in acqua e bicarbonato. Poi, asportare i semi e la parte bianca interna. Con un coltello affilato, tagliarli a listarelle non troppo sottili e sbollentarle in acqua e aceto di vino per circa 3 minuti.

Poi, mettere le listarelle di peperoni in una plancia da forno e coprirle con carta alluminio.

Posizionare la plancia nella parte alta del forno, preriscaldato a 200 gradi. Dopo 15/20 minuti, togliere i peperoni e lasciarli intiepidire chiusi in un sacchetto pulito per alimenti. Ora si potrà togliere la pelle senza fatica, perché si staccherà con più facilità.

Come conservare i peperoni sott’olio

Conservare i peperoni sott’olio in uno o più barattoli sanificati, posizionandoli al loro interno a strati. Salare e versare un filo di olio extravergine d’oliva su ogni strato.

Aggiungere olio finché i peperoni non saranno interamente coperti, ma senza riempire il barattolo fino all’orlo. Ora bisognerà far bollire i barattoli per la fase di pastorizzazione.

Per sanificazione e pastorizzazione dei barattoli, e per preparare correttamente le conserve alimentari, consultare le linee guida del Ministero della Salute.

Lasciar riposare la conserva di peperoni sott’olio per mezza giornata. Controllare per i 10/15 giorni successivi che sia intatta, senza alterazioni e ancora sottovuoto, altrimenti non consumarla. Conservare in luogo fresco e asciutto fino a due mesi dalla preparazione. Dopo l’apertura, consumare il prima possibile.

Ecco come preparare dei gustosi peperoni sott’olio togliendo la pelle senza fatica e conservarli a lungo. Si possono usare, ad esempio, in accompagnamento a questo secondo di pollo tenero e saporito.

