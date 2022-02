Siamo ormai in inverno inoltrato e già il pensiero volge alla primavera. Con le temperature più miti, il sole che scalda e le miriadi di colori degli alberi in fiore, l’attesa è davvero insopportabile. Specialmente per quei fortunati che, vivendo in un appartamento in città, possiedono un bel balcone spazioso: per loro, infatti, il balcone è anche un motivo d’orgoglio e va quindi curato.

Vediamo, allora, in questo articolo 4 consigli sicuri per pulire in profondità proprio queste superfici, che si trovano all’esterno di casa.

Balaustre e ringhiere splendenti

Innanzitutto, specilmente in inverno, le pulizie andranno fatte con regolarità e mantenendo una media di almeno una volta alla settimana. Questo ci permetterà di evitare l’accumulo dello sporco, che renderebbe il nostro lavoro molto più difficile. Ancor di più quando il balcone si trova vicino alla canna fumaria, che nei mesi invernali lo sporca di fuliggine continuamente.

Per essere allora sicuri di una pulizia completa, dovremo innanzitutto spazzare le balaustre delle ringhiere, eliminandone i detriti. Spostiamo, quindi, i vasi appesi e diamo una spazzata con una bella scopa in saggina, la più adatta per queste pulizie.

Fatto questo, sarà poi il turno di pulire le ringhiere in ferro battuto dalla ruggine. Potremo, allora, eliminarne le macchie con estrema semplicità, strofinandoci sopra un panno di pelle di daino imbevuto con petrolio bianco. Tolta la ruggine, basterà sciacquare con un po’ d’acqua, un goccio di ammoniaca ed infine passare uno straccio imbevuto d’olio. Il risultato saranno ringhiere pulite e lucide come non mai.

4 consigli sicuri per pulire in profondità balcone e terrazzo anche durante l’inverno

Per quanto riguarda invece la pulizia del pavimento, innanzitutto dovremo spostare tutti i vasi, sedie e tavolini in un angolo. Poi, con una scopa dalle setole dure, andremo a eliminare la terra, lo sporco e le foglie che rischierebbero di tappare gli scoli dell’acqua. Fatto questo, creiamo una miscela di acqua, ammoniaca e qualche goccia di Tea Tree oil da passare con lo straccio. Grazie al mix tra ammoniaca e olio profumato, potremmo eliminare le macchie più resistenti di smog e, allo stesso tempo, disinfettare e profumare l’ambiente.

Per finire, un consiglio su cosa non fare potrebbe essere quello di evitare l’utilizzo di tappeti e stuoie in balcone. Nonostante si possa pensare che questo stratagemma aiuti a rendere più veloce le pulizie, è in realtà proprio il contrario. Questa pratica, invece, spesso favorisce una terribile proliferazione di muffe e batteri, rendendo così il balcone sporco e malsano. Proprio il contrario dell’effetto desiderato.

