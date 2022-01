A volte si pensa che per avere prodotti di qualità si debba per forza spendere tanto, ma non è sempre così. Certo, più un prodotto è artigianale o di origine locale, più potrebbe alzarsi il suo prezzo. Ma anche prodotti più economici che si trovano al supermercato possono essere di alta qualità, basta sapere come sceglierli.

Un consiglio è già arrivato dal magazine Wine Enthusiast che ha stilato una classifica dei vini giudicati migliori dai loro esperti. Tra questi troviamo anche l’economico vino bianco italiano che ha raggiunto il podio.

Ora scopriamo invece quali sono gli yogurt tra quelli di più alta qualità che si trovano al supermercato.

Gli yogurt di qualità si comprano anche al supermercato e costano poco ma sono cremosi e genuini

Gambero Rosso, piattaforma di grande rilevanza nell’ambito Wine Travel Food, ha stilato una classifica di 28 yogurt tra i 40 che hanno assaggiato. Abbiamo già svelato lo yogurt che si è aggiudicato il primo posto, ma la classifica è ricca di tanti prodotti di qualità.

Oggi ne approfondiamo altri 3 che sono biologici, cremosi ed economici, e che si trovano anche al supermercato.

Il primo è Le Bio Bontà di Varese Ligure, yogurt biologico di Latterie Inalpi, prodotto secondo la tradizione. Dalle numerose varietà di gusti, ha una consistenza vellutata senza l’aggiunta di proteine, coadiuvanti tecnologici o addensanti. Anche la frutta con cui lo producono arriva da agricoltura biologica.

C’è poi lo yogurt della Fattoria Scaldasole, biologico e biodinamico con certificazione Demeter. Il latte proviene da fattorie italiane e la frutta usata è biologica e senza aromi aggiunti. L’ampia varietà dei gusti potrà soddisfare davvero chiunque.

Da un’antica latteria arriva il cremosissimo e famoso yogurt altoatesino

Il terzo yogurt di cui parliamo ha origine in una latteria fondata nel 1884. Si tratta della Latteria a vapore, nominata Latteria Vipiteno nel 1976, quando la produzione si trasformò concentrandosi sullo yogurt. Da un’antica latteria, quindi, arriva il cremosissimo e famoso yogurt altoatesino Vipiteno.

Il latte della Cooperativa Latteria Vipiteno deriva da allevamenti attenti alla salute animale e alla qualità del prodotto. Merito anche del buon mangime dato agli animali.

Gli yogurt citati, i primi nella versione a due pezzi nei vasetti di plastica e l’ultimo in quella di vetro, costano meno di 2 euro l’uno. Quindi, abbiamo visto che gli yogurt di qualità si comprano anche al supermercato e costano poco ma sono cremosi e genuini. Per scoprirne altri, consultare la classifica di Gambero Rosso per lasciarsi ispirare.

Non solo a colazione, questi yogurt sono strepitosi anche per preparare un dolce cremoso senza cottura che si scioglie in bocca da gustare al cucchiaio.