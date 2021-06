Finocchio, menta e origano favoriscono la digestione e aumentano il metabolismo. Ma pochi invece sanno di un’erba aromatica da avere assolutamente sempre in cucina per favorire una corretta digestione: l’aneto. Diversa dal solito ma non per questo meno efficace, anzi c’è chi giura che sia ancora più potente di quelle più famose. Andiamo allora alla sua scoperta in questo articolo della nostra Redazione.

Scarsamente diffuso in Italia

L’aneto non ha tantissimi estimatori nel nostro paese, eppure è una vera e propria miniera d’oro di antiossidanti e antibatterici. Originaria dell’India questa pianta si presenta con dei bellissimi fiorellini gialli e sta letteralmente facendosi amare in alcuni paesi a noi vicini come la Francia. Nella cucina asiatica è presente non solo come para medicina ma anche per insaporire i piatti dal gusto più selvatico. Peccato che nel nostro paese si sia persa l’abitudine di coltivarlo perché ai tempi di Roma antica lo masticavano addirittura i gladiatori. Leggenda narra infatti che l’aneto fosse in grado di dare energia ali eroi del Colosseo togliendo loro anche il dolore delle ferite.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un’erba aromatica da avere assolutamente sempre in cucina per favorire una corretta digestione

Col suo sapore così simile all’anice l’aneto si presta a fare compagnia alle verdure cotte, alle insalate estive e alle zuppe. Ma molti lo usano anche per accompagnare le patate, le uova e i piatti freddi estivi a base di formaggi, salumi e sottaceti.

La sua presenza non servirà solo a dare un tocco di aroma ma anche proprio a facilitare la digestione nel caso di cene abbondanti. Ma attenzione che con i suoi nutrienti e i suoi antiossidanti è particolarmente indicato per mantenere equilibrati colesterolo e glicemia.

Rafforza le ossa e seda i bambini

Due caratteristiche davvero curiose di questa erba aromatica: rafforza le ossa e seda i bambini. Da un lato con la sua ricchezza di calcio e magnesio promuove la salute delle ossa, dei denti e delle unghie. Dall’altra ai tempi dei Padri Pellegrini dell’America si dice che le mamme facessero masticare l’aneto ai bimbi durante le lunghe messe e le funzioni religiose. Sembra infatti che abbia anche potere rilassante sui più piccoli.

Approfondimento

Cosa mangiare e quando farlo dopo aver fatto jogging per recuperare al meglio