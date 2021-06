Per gli amanti dell’estate non c’è niente di meglio che una bella vacanza o giornata al mare. L’unico inconveniente che possiamo incontrare è la fastidiosissima sabbia. Si appiccica alla crema, ci gratta e non ci fa avere un’abbronzatura omogenea. Il primo mezzo per tenerla lontana è mettersi su un lettino rialzato. Ma non sempre tutte le spiagge sono dotate di stabilimento o non sempre possiamo portarcelo dietro. A volte anche per risparmiare qualcosa andiamo in spiaggia libera e stendiamo il telo da mare direttamente sulla sabbia. Così è più facile che vada sull’asciugamano e su di noi. Basta un po’ di vento e i granelli arrivano sui bordi del telo. O questo stesso si ribalta e ci butta la sabbia addosso. Ma basta conoscere il trucco per non riempirsi di sabbia al mare anche stando senza lettino per risolvere il problema.

5 minuti di pazienza per una giornata senza stress

Arrivati in spiaggia vorremo subito farci un bagno e buttarci a riposare sull’asciugamano. Ma se aspettiamo un attimo e facciamo questa cosa ne trarremo benefico per il resto della giornata. Dobbiamo agire prima ancora di stendere il telo. Deciso il punto preciso dove mettersi possiamo iniziare. Con i piedi spostiamo la sabbia in modo da ottenere la sagoma del telo rialzata rispetto al resto della sabbia. Dobbiamo fare come un grande cumulo. Ma non serve che sia alto chissà quanto. Poi facciamo un piccolo cumulo creando così un cuscino per stare anche più comodi. Infine, passiamo i piedi delicatamente per appianare la sagoma e i contorni. Ora non ci resta che il passo finale.

Il trucco per non riempirsi di sabbia al mare anche stando senza lettino

Questo ultimo passaggio è fondamentale. Stendiamo l’asciugamano e sui bordi poggiamo delle piccole pietre. Queste le possiamo trovare in spiaggia lungo la riva e conservarle per le prossime volte. Vanno bene anche altri oggetti purché abbiano il giusto peso per tenere steso l’asciugamano. Le pietre faranno in modo che il telo sia ben tirato. Che resti fermo e non si muova con il vento buttandoci la sabbia addosso. Inoltre la sagoma rialzata che abbiamo fatto prima impedirà alla sabbia di arrivare sul telo. Proprio perché starà più in alto rispetto alla sabbia intorno. Ecco che così potremo goderci una bellissima giornata senza più stress e fastidi.