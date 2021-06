Portobello da inizio anno è salito di oltre il 200% ma la salita di medio lungo termine potrebbe essere ancora forte visto che il fair value (stimato in un precedente report) è di circa 100 euro. Alle attuali quotazioni, quindi, stiamo parlando di un possibile raddoppio del valore delle azioni Portobello.

Al momento la proiezione in corso è ribassista ed è diretta verso il III obiettivo di prezzo in area 39,4 euro. Su questo livello si può pensare di ritornare in acquisto visto che le probabilità per un rialzo sarebbero a favore. Un’altra possibilità per i rialzisti sarebbe quella che vede una chiusura settimanale superiore a 44,6 euro. Il segnale rialzista sarebbe molto più forte qualora fosse accompagnato da un segnale di acquisto dello Swing Indicator e/o del Bottom Hunter.

Per gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 40%.

Quando acquistare un titolo azionario il cui potenziale rialzista è superiore al 100%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Portobello (MIL:POR) ha chiuso la seduta del 29 giugno in ribasso dell’1,34% rispetto alla seduta precedente a quota 44,2,0 euro.

Time frame settimanale

Portobello: proiezione rialzista in corso sul time frame settimanale. Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.