Quando arriva il caldo le nostre abitudine cambiano. Ad esempio, impieghiamo poco tempo a vestirci e stiamo più tempo fuori casa. L’impiego di energie rispetto all’inverno cala molto, ma aumenta il sudore. Cerchiamo, quindi, di bere di più e cuciniamo piatti meno complicati per pranzo o per la cena.

Per spezzare la fame preferiamo cibi freschi e semplici, come la frutta o un buon gelato.

Per quanto riguarda la pasta, ci sono alcune ricette adatte all’estate. In poco tempo e spendendo poco potremo preparare dei piatti saporiti. Oltre a mangiarla appena scolata, possiamo utilizzare vari formati di pasta per delle insalate. Spesso si gradiscono quelle di riso, ma anche altre possono risolvere un pasto.

Un ottimo incontro di sapori

Per preparare una veloce pasta fredda estiva basterà scegliere con cura pochi ingredienti. Per quella che scopriremo tra poco ci serviranno dei prodotti particolari, innanzitutto i friggitelli. Questi peperoncini sono dolci e si trovano in forme più o meno allungate e di colore di solito verde. Si mangiano crudi, ripieni, fritti e in altri modi.

Un altro ingrediente che ci servirà è la cipolla rossa di Tropea, conosciuta fin dall’antichità. Ha origini orientali, invece, l’ultimo componente della ricetta che andremo ad illustrare tra poco. Si tratta della salsa di soia, che sembrerebbe ricca di antiossidanti. Se ne trovano di tanti tipi, come la cinese, la giapponese e la filippina.

Una veloce pasta fredda estiva senza tonno pronta in soli 5 minuti con 3 ingredienti particolari

Per preparare questa ricetta per 4 persone occorrono:

450 g di pasta corta;

5 friggitelli;

100 ml di salsa di soia;

una cipolla rossa di Tropea.

Mettere a scaldare l’acqua. Appena arriva il bollore salare e versare la pasta scelta. Nel mentre lavare i friggitelli, privarli della parte con il picciolo e anche dei semini. Ora basterà tritare abbastanza finemente i peperoncini insieme alla cipolla. Appena la pasta è al dente, scolarla e versarla in un’insalatiera. Si può far raffreddare così oppure, dopo aver tolto l’acqua, passarla sotto quella corrente.

Per condire l’insalata di pasta non resta che versare il trito di friggitelli e di cipolla rossa e poi aggiungere la salsa di soia. Mescolare e portare a tavola.

Le insalate di pasta sono un primo veloce da condire in vario modo. Un’altra idea sarebbe quella di aggiungere a questo piatto delle olive nere e pezzetti di formaggio. I piatti unici sono facili da preparare e una buona soluzione specialmente in estate.

