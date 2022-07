Non è facile abbinare alla parola snack cibi che siano sani e salutari. Questo perché, inevitabilmente, la tentazione forte è quella di andare a scegliere soluzioni preconfezionate e magari molto salate o dolci.

Con poco forzo c’è la possibilità di sfruttare soluzioni casalinghe che non richiedono grande impegno. Un esempio è affidarsi a ceci. Soprattutto se si riesce a renderli croccanti e saporiti senza troppo sforzo.

E allora ecco come cucinare i ceci in modo semplice, veloce e farne un ottimo spuntino.

Cosa serve:

a) ceci in scatola;

b) olio d’oliva extra vergine;

c) sale;

d) paprika;

e) altre eventuali spezie.

Cucinare questo legume in modo veloce

Per la preparazione servono dei ceci in scatola. Si possono utilizzare anche quelli secchi, ma la procedura sarebbe più complessa e lunga.

Vanno scolati, sciacquati e poi bisogna avere cura di utilizzarli quando saranno sufficientemente asciutti. L’ideale è attendere un po’ (anche una ventina di minuti d’estate, di più di inverno). Qualora fossero ancora umidi si può provare a tamponarli con l’ausilio di un tovagliolo di stoffa.

Il passaggio successivo è inserirli all’interno di un contenitore. Qui si dovrà compiere il passaggio decisivo, quello della scelta delle spezie. In questi casi è consigliabile inserire 1 cucchiaio o 2 d’oliva, il sale e tutto ciò che si preferisce.

Molti scelgono la paprika per la sua capacità di dare un sapore forte.

Con l’ausilio di un cucchiaio bisogna far sì che i ceci si impregnino degli altri sapori. Eventualmente, può essere utile aggiungere dell’altro olio per favorire questo processo, in maniera tale che un po’ tutti i ceci siano leggermente unti.

Come cucinare i ceci in modo semplice rendendoli croccanti e gustosi anche come spuntino

Con il forno già caldo, bisognerà infornare il tutto a 200 gradi, per poco più di mezz’ora (anche 45 minuti). Ogni 10 minuti può essere utile muovere la teglia per farli cuocere al meglio. Il lavoro può dirsi completato quando sono sufficientemente croccanti.

I ceci croccanti vanno serviti freddi. Li si può considerare un ottimo elemento da accompagnare, ad esempio, ad un aperitivo. Di fatto rappresentano un sostituto dei diversi e possibili snack che si servono unitamente ad uno spritz o ad un’altra bibita, che magari si consuma prima di cena.

E dunque la si può considerare come una soluzione in più tra quelle per fare in casa degli stuzzichini per aperitivo. I tempi di preparazione potrebbero non essere brevissimi, ma i passaggi sono davvero lineari e semplici.

