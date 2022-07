Un primo piatto estivo e veloce anche per il pranzo della domenica al profumo di limone al forno e senza

Cucinare un bel piatto di pasta ogni tanto gratifica l’occhio e il palato. In inverno ci sbizzarriamo con tante ricette gustose. I piatti ricchi di condimento sono apprezzati ogni giorno, eppure, la domenica, ci dedichiamo di con più cura e passione nel prepararli. Primi classici della nostra cucina sono le lasagne, la pasta al forno e i risotti.

In estate, a volte, saltiamo il primo, preferendo piatti unici o un secondo leggero. Alcune ricette, però, sono adatte alla stagione e facili da eseguire. Se si vuole, potremo pure impastare la pasta fresca a casa.

Nella ricetta che segue, di un primo piatto estivo e veloce, ci sono le dosi per fare a casa i tagliolini. Se non abbiamo tempo, possiamo utilizzare quelli già pronti.

Vediamo cosa occorre per realizzarla per 4 persone:

a) 3 uova;

b) 250 g di farina 0;

c) 50 g di farina di semola.

Per il condimento:

a) 40 g di burro;

b) 1 scalogno;

c) 1 limone non trattato;

d) 100 ml di vino bianco;

e) 120 g di prosciutto cotto;

f) 400 g di gamberi, già puliti;

g) 60 g di Parmigiano grattugiato;

h) 250 g di panna;

i) sale e pepe.

Per decorare:

a) erba cipollina;

b) pomodorini.

Prepariamo innanzitutto la pasta fresca. Disponiamo le 2 farine setacciate e mescolate su un piano, a fontana. Rompiamo nel mezzo le uova e impastiamo bene. Formiamo una palla da coprire e fare riposare 30 minuti. Trascorso il tempo, riprendiamo l’impasto e tiriamo la sfoglia con un matterello. Ora arrotoliamola e con un coltello affilato tagliamola a intervalli stretti per ricavare i tagliolini. Allarghiamo la pasta e lasciamola, temporaneamente, da parte.

Ora è arrivato il momento di dedicarci al condimento.

Un primo piatto estivo e veloce anche per il pranzo della domenica al profumo di limone con o senza forno

Facciamo sciogliere il burro in padella e versiamo lo scalogno tritato finemente. Ora tagliamo la scorza del limone a listarelle sottili e mettiamola in padella insieme al prosciutto a dadini. Dopo qualche minuto di cottura, sfumiamo con il vino bianco. Adesso uniamo i gamberetti già puliti. Aggiungere un pizzico di sale e di pepe e mescolare. Cuociamo per qualche minuto questo condimento e verso la fine versiamo in padella la panna. Lasciamo addensare e spegniamo.

È il momento di cuocere la pasta e condirla. Per una presentazione molto scenografica ed elegante, però, imburriamo degli stampini e disponiamo a croce 2 fili di erba cipollina. Mettiamo gli stampi in freezer mentre cuociamo i tagliolini in acqua bollente salata. Cuociamo la pasta al dente, scoliamo e saltiamola in padella con il condimento, aggiungendo il Parmigiano e il succo di un limone.

Tiriamo fuori gli stampini e distribuiamo la pasta. Copriamoli con dell’alluminio e facciamo cuocere in forno a 180 gradi per 10/15 minuti. A questo punto, sforniamo e lasciamo intiepidire. Capovolgiamo gli stampi su un piatto di portata. Infine, guarniamo gli sformatini di tagliolini al limone con dei pomodorini e dell’erba cipollina tritata.

