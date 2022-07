Curare il nostro aspetto fisico è un compito importante. A volte lo affidiamo a dei professionisti, come parrucchieri ed estetiste.

Alcune imperfezioni possono essere mascherate con il trucco, mentre i capelli bianchi si possono tingere. Ciò che spesso preoccupa, però, è avere una pelle sana e liscia. Purtroppo in certi casi scrutandoci allo specchio potremmo notare dei punti neri. Ciò avviene soprattutto avendo una pelle grassa o mista. L’accumulo di sebo e impurità sul naso, mento e certe volte anche su altre zone del corpo si manifesterebbe con i punti neri o comedoni.

In centri specializzati questo problema si affronta di solito con una pulizia profonda del viso e con i peeling chimici.

Volendo provare a casa a sbarazzarci di questi inestetismi alcuni consigliano l’uso di bicarbonato o del dentifricio, se ci sono pure brufoletti. Il bicarbonato, però, potrebbe alterare il film idrolipidico della pelle e il PH. Il dentifricio conterrebbe sostanze troppo aggressive per la pelle. In entrambi i casi, quindi, si potrebbe correre il rischio di irritazioni.

Qualche metodo fai da te

I rimedi naturali per togliere i punti neri sono molti. Quelli che sembrano risultare efficaci sono le maschere. In particolare ci sono quelle peel off, che quando asciugano si tolgono come una pellicola.

Prima di tutto bisogna detergere bene il viso. Dopo avvicinarlo a una bacinella con dell’acqua calda. Il vapore aiuta ad aprire i pori. Poi si potrà stendere la maschera preferita. In alternativa, tamponare la pelle con un asciugamano caldo.

La prima ricetta è molto semplice. Mescoliamo in una ciotolina 2 cucchiaini di miele con uno di carbone vegetale in polvere. Amalgamare bene il tutto e applicare il composto sul viso. Attendere 10/15 minuti e togliere con una spugnetta.

I rimedi naturali per togliere i punti neri dal naso senza schiacciare e senza usare bicarbonato

Per farne un’altra, mescoliamo un cucchiaino di gelatina in polvere con 3 cucchiaini di latte. Ora scaldiamo a bagnomaria. Appena il composto è tiepido e più denso, applichiamolo sulla pelle da trattare con un bastoncino. Attendiamo che si asciughi bene e tiriamo via il gel. Passare poi un tonico per pelli grasse.

L’ultima maschera peel off si fa sciogliendo 3 fogli di colla di pesce in acqua tiepida. Ora far bollire 3 cucchiai di latte e versarlo in una ciotola. Unire un cucchiaio di carbone vegetale in polvere e la colla di pesce. Mescolare e poi stendere la maschera sul viso, evitando occhi e labbra. Lasciare in posa 30 minuti e poi tirare via. Lavare il viso e passare un tonico.

Per prevenire i punti neri si dovrebbe curare l’igiene con detergenti delicati e usare creme non comedogene, ossia che non ostruiscano la pelle.

Lettura consigliata

