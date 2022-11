Una vellutata e morbida crema ai funghi porcini per primi di pasta e secondi di carne

Con alimenti di stagione come i funghi possiamo realizzare molti piatti invitanti da portare a tavola. Possiamo farli trifolati o utilizzarli per arricchire un risotto, da servire in tavola ben caldo. Possiamo cucinare i funghi fritti o al forno, insieme alle patate. Un qualcosa di diverso, però, è usare i funghi per preparare una crema con cui accompagnare la pasta o la carne. Si tratta di una preparazione più consistente e nutriente di una salsa e che può essere gustata anche da sola. Come una calda e morbida vellutata. Scopriamo la ricetta e il procedimento per preparare questa crema usando i funghi porcini.

Gli ingredienti

Per realizzare la crema avremo bisogno di pochi ingredienti:

450 g di funghi porcini;

400 ml di brodo vegetale;

2 patate;

sale q.b.;

pepe nero q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.

Questi andranno cotti e lavorati con un mixer per dare origine alla vellutata.

Una vellutata e morbida crema da gustare anche da sola

Per iniziare prendiamo i porcini e puliamoli dalla terra eventualmente presente lavandoli accuratamente. Con un coltello raschiamo la loro superficie e tagliamo via i gambi. Affettiamoli in parti molto sottili e teniamoli da parte. Prendiamo le patate, sbucciamole e tagliamole in piccoli cubetti. Facciamo ora scaldare dell’olio extravergine di oliva in una casseruola sul fornello. Aggiungiamo prima le patate e poi funghi e un pizzico di sale. Aggiungiamo anche un po’ di pepe e cuociamo per 2 minuti. Mescoliamo di continuo con un cucchiaio per evitare che patate e funghi si attacchino al fondo della pentola.

Versiamo ora il brodo vegetale caldo e cuociamo per 20 minuti. Trascorso il tempo, trasferiamo il tutto in un mixer. Lo strumento aiuterà ad ottenere la crema. Frulliamo per alcuni secondi per ottenere una crema densa. Filtriamo quindi con un colino l’eventuale presenza di pezzi interi. Una vellutata e morbida crema ai funghi sarà ora pronta per essere gustata anche così, al cucchiaio. Magari accompagnata da crostini di pane. Ma, certamente, potremo utilizzarla anche per arricchire un primo o un secondo.

Arricchire pasta e carni

Possiamo usare la crema ai porcini per dare più gusto a un primo di pasta come penne o spaghetti. In questo caso, al momento di versarla in finale sul primo, potremo evitare di filtrarla. Il risultato sarà più corposo e compatto. Un paio di mestoli di crema ai funghi porcini possono anche sposarsi su un secondo di carni bianche. Oppure sui tocchetti di manzo di uno stufato, come idea alternativa al sugo.