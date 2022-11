Delizioso risotto ai funghi porcini con zafferano da servire a pranzo caldo e fumante

L’autunno e le temperature che si abbassano ci spingono a portare in tavola piatti sempre più invitanti. E, soprattutto, che infondano calore quando li si gusta. In questo periodo, ad esempio, niente può essere meglio di un caldo risotto, da gustare in tutta calma e con il cucchiaio. Certo, il nostro primo deve essere condito adeguatamente, magari con alimenti di stagione. E che, con esso, si sposano in modo particolare, come i funghi.

Sono particolarmente i porcini i più adatti con il risotto, che infondono al piatto un gusto diverso e lo rendono irresistibilmente invitante. Nella ricetta che suggeriremo aggiungeremo una nota maggiore di sapore ma anche di colore. Questo grazie all’uso della spezia dello zafferano, perfetta per i primi.

Tutti gli ingredienti necessari

Per preparare il nostro primo a base di riso, porcini e zafferano, avremo bisogno di questa lista di ingredienti:

350 g di funghi porcini;

300 g di riso;

1 l di brodo vegetale;

una bustina di zafferano;

una cipolla;

1 spicchio di aglio;

½ bicchiere di vino bianco;

prezzemolo tritato q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale q.b.

Delizioso risotto ai funghi porcini pronto in poco tempo

Per preparare il nostro risotto inizieremo a far bollire una pentola d’acqua per il brodo e a gettarvi il dado vegetale. Passeremo, quindi, a pulire i porcini rimuovendo la terra dai loro gambi e affettandoli con un coltello. Prenderemo ora una padella, la riempiremo con un filo di olio d’oliva e qui faremo rosolare l’aglio. Uniremo i funghi e li faremo cuocere per alcuni minuti. Aggiungeremo un pizzico di sale e uno di prezzemolo tritato, cuoceremo per altri 5 minuti e spegneremo la fiamma. Poi monderemo la cipolla e la metteremo tritata in una padella a parte con un po’ di olio di oliva. Faremo cuocere per alcuni minuti quindi aggiungeremo il riso a tostare. Sfumeremo con il vino bianco e aggiungeremo un mestolo di brodo.

Sarà ora il momento di aggiungere lo zafferano. Dovremo versarlo in un bicchiere e stemperarlo in un altro mestolo di brodo quindi unirlo al riso. Aggiungeremo ora il preparato di funghi, mescoleremo e potremo servire ben caldo questo delizioso risotto ai funghi porcini e zafferano. Ma aggiungiamo ancora qualcosa da dire, a proposito di quest’ultimo.

Le proprietà dello zafferano

Forse non tutti sanno che lo zafferano, oltre a essere una spezia gustosa, potrebbe avere delle proprietà benefiche per l’organismo. Gustato con i funghi nel risotto, potrebbe avere proprietà antisettiche, antiossidanti, antidepressive e digestive. Lo zafferano conterrebbe interessanti quantitativi di vitamine A e C insieme a carotenoidi e minerali come il selenio e il manganese.

Dal punto di vista nutrizionale assumere zafferano, certamente in dosi moderate, potrebbe essere utile al funzionamento del metabolismo. E anche per la salute delle ossa, del cuore e dell’intestino. Certamente, però, bisognerebbe prestare attenzione ad alcune controindicazioni. Soprattutto per quello che riguarda l’assunzione della spezia in dosi smodate. Queste potrebbero interferire con l’assunzione di anticoagulanti e di medicinali per la pressione.