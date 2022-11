I 3 film scoppiettanti da vedere per movimentare una serata noiosa

Sappiamo bene quanto molti di noi amino uscire. Infatti, dopo una lunga giornata di lavoro, è sicuramente piacevole fare un giro con i propri amici. E, in questo caso, se volessimo uscire ma rimanere alla moda nonostante il freddo, potremmo scegliere delle scarpe perfette per questa stagione.

In ogni caso, per quanto sia bello uscire e divertirsi, a volte abbiamo bisogno di trascorrere anche del tempo in casa. E per non annoiarci troppo, un bel film potrebbe essere la compagnia ideale. In particolar modo, durante il weekend questa scelta potrebbe svelarsi quella vincente.

È vero che potremmo partire e scovare dei luoghi in Italia sconosciuti ma bellissimi, ma al tempo stesso dobbiamo anche concedere del tempo al nostro relax.

Ecco 3 film che ci terranno incollati allo schermo e che ci faranno trascorrere una serata emozionante a casa

Dunque, come appena sottolineato, scegliere il giusto film può essere una mossa vincente. Essendoci un’ampia gamma di scelta, dovremmo selezionarne alcuni nello specifico per evitare di annoiarci. Nella lista, ritroviamo sicuramente “Ritorno al futuro” di Roberet Zemeckis del 1985.

La pellicola, la prima di una trilogia davvero avvincente e Oscar per il montaggio sonoro, potrebbe interessarci. In questo caso vedremo Marty McFly alle prese con uno scienziato fuori dal comune. I due protagonisti uniscono le loro forze per portare a termine un esperimento davvero scioccante: la costruzione di una macchina del tempo. Le vicissitudini porteranno Marty a viaggiare nel 1955, dove si troverà faccia a faccia con lo scienziato giovanissimo a cui dovrà spiegare cosa sta accadendo.

Taxi Driver, assolutamente da non perdere

Altra pellicola che potrebbe farci innamorare è “Taxi Driver” del 1976 di Martin Scorsese. Il film si apre alla fine della guerra del Vietnam. Il protagonista Travis, un giovane 26enne di New York, fa il tassista e racconta dolori e frustrazioni su un diario e nei film a luci rosse.

Durante la pellicola, vedremo Travis innamorarsi e trovarsi faccia a faccia con i propri demoni e con il ripudio che ha verso la società che lo circonda. Così inizia a difendere le persone in pericolo, dipingendosi come un giustiziere mascherato.

I 3 film scoppiettanti da vedere per movimentare un sabato sera da trascorrere in casa

Ultimo, ma non per importanza, troviamo “Casablanca”, un film del 1942 di Michael Curtiz. Il protagonista Rick Blaine, di origine americana, si trasferisce a Casablanca. Quando arriva, trova al governo un regime filo-nazista che stava entrando in guerra. Lì entra in possesso di alcune lettere sottratte a dei soldati tedeschi uccisi che gli avrebbero permesso di tornare negli Stati Uniti. Da questo momento, inizierà un iter nevrotico e frenetico di Rick per ritornare a casa.

Dunque, ecco i 3 film scoppiettanti da vedere per movimentare una serata che decideremo di passare a casa per riposarci.