3 formaggi da abbinare alla curcuma per una salsa per carne, nachos e polpette

La curcuma è una spezia orientale giunta da tempo nella nostra cucina. Possiamo, infatti, utilizzarla per dare un tocco diverso dal solito ad alcuni nostri piatti. Non solo tisane e bevande, ma anche primi e salse per condire la carne. Parleremo proprio di quest’ultimo esempio, cercando di capire come realizzare un’ottima salsa a base di curcuma e formaggio. Con essa potremo condire un secondo di carne o delle polpette oppure intingervi i deliziosi nachos messicani.

3 formaggi da abbinare alla curcuma per realizzare una salsa gustosa

Possiamo preparare una gustosa salsa al formaggio cui aggiungere la curcuma per dare così più sapore alle nostre specialità. E anche più colore. La spezia della curcuma ha, infatti, la particolarità del colore giallo, che trasmette ai piatti durante la preparazione.

Preparare una salsa in questo caso è molto semplice. Basta, infatti, utilizzare il latte, nel caso anche quello condensato, facendolo bollire per dare origine alla realizzazione della crema. Andranno aggiunti anche un pizzico di sale, uno di pepe, la curcuma e il formaggio prescelto.

Certo, non tutti i formaggi si sposano con la nostra spezia gialla. I più indicati sono quelli a pasta dura o semicotta. Il primo che è possibile abbinare è il Parmigiano, che va grattugiato e aggiunto alla preparazione in bollitura. Una salsa a base di curcuma e Parmigiano può essere ideale per rendere più sfizioso un piatto di polpette di carne.

Un altro formaggio idoneo a questo matrimonio di gusto è l’Asiago. In pasta semicotta, anch’esso andrà grattugiato e aggiunto al latte in bollitura. La salsa ottenuta sarà ottima se versata su un primo di carni bianche.

Il terzo formaggio perfetto, soprattutto nel caso della realizzazione di una ciotola di salsa per nachos, è il Gorgonzola. Dovremo sceglierlo nella varietà piccante e farne sciogliere un piccolo quantitativo sempre nel latte.

Ecco 3 formaggi da abbinare alla curcuma nel contesto della preparazione di una salsa in cucina, ideale per carni e nachos. Ma scopriamo ancora qualcosa su questa spezia protagonista della tavola.

Le proprietà di questa spezia

Come abbiamo detto, la curcuma è una spezia gialla di origine orientale ormai entrata nella nostra cucina e usata per molte ricette. Forse non tutti sanno che la curcuma potrebbe avere anche interessanti proprietà benefiche per l’organismo. La spezia avrebbe, infatti, effetti antinfiammatori e capacità antiossidanti. Potrebbe essere utile come antimicrobico e per contrastare i gas intestinali. La curcuma sarebbe ricca di vitamine e minerali e conterebbe un notevole numero di fibre benefiche per le funzioni intestinali. E utili a far scendere il colesterolo nel sangue.

Secondo recenti studi autorevoli, alla base dei benefici della curcuma vi sarebbe la presenza della curcumina. Essa altro non sarebbe che la molecola che infonde alla spezia il suo caratteristico colore giallo.