Dopo una settimana impegnativa si ha il desiderio di trascorrere dei giorni sereni per ricaricarsi. Di solito si può scegliere di fare una passeggiata in città, ma anche una gita fuori porta. Sono tante le località italiane adatte a una piccola vacanza tranquilla. Può capitare di desiderare di andare all’estero, ma non troppo distanti da casa. Vari Stati europei hanno incantevoli mete turistiche da considerare per un weekend o una vacanza un po’ più lunga. Prendiamo ad esempio la Francia. La prima città che ci viene in mente è senz’altro Parigi, ma senza spingerci così lontano, a pochi chilometri dalla Liguria, vi è la bellissima Costa Azzurra. Località famose come Saint Tropez, Nizza, Monte Carlo e Cannes, col suo rinomato Festival del cinema, sono destinazioni eccellenti e lussuose. Ce ne sono altre da scoprire, però, che potrebbero essere alcune mete ideali per una vacanza romantica al mare.

Una piccola Venezia francese

In Provenza, famosa per i campi di lavanda, alle pendici del massiccio dei Maures, sorge un incantevole piccolo borgo medievale, Grimaud. Si può passeggiare per i vicoli e si possono ammirare le chiese e anche visitare i resti dell’antico castello risalente all’XI secolo. Nel borgo francese ci sono anche il Museo delle arti e delle tradizioni popolari, un mulino a vento e il Ponte delle fate. Verso il mare, invece, c’è Port Grimaud. Bisogna sapere che un tempo la zona era paludosa. Solo alla fine degli anni ’60 si cominciarono i lavori di bonifica e, grazie a finanziamenti privati, l’architetto François Spoerry progettò e fece costruire una vera e propria piccola Venezia. Anche se la laguna è di proprietà privata, alcune zone sono accessibili ai turisti, ma solo a piedi.

Una vacanza romantica al mare sarà perfetta in questo piccolo borgo che ricorda Venezia ma non è in Italia

Le case graziose hanno un accesso marittimo e uno via terra. I loro colori sono di diversa sfumatura. L’unico elemento in comune è il tetto, composto da tegole rosse. Oltre a questi edifici Port Grimaud ha vari ponti e canali artificiali che lo rendono molto romantico. Tra le vie non mancano piazzette e negozi, ma anche localini dove gustare del buon pesce e altre specialità tipiche sorseggiando un buon vino. È possibile, inoltre, fare un giro in barca o in battello per ammirare le piccole abitazioni dal mare. Nei pressi di Port Grimaud ci sono anche delle spiagge dorate dove prendere il sole prima di fare una nuotata.

