Chi ama il mare, la natura, ma anche la vita notturna e l’architettura, troverà in un’isola italiana tutto ciò che desidera. Meta preferita dagli antichi Romani, si possono visitare i resti della dimora dell’imperatore Tiberio. Tutt’ora è una delle destinazioni preferite da molti personaggi famosi, che spesso si intravedono nella piazza Umberto I, detta la Piazzetta. Qui si può gustare il caffè o una bibita seduti a un tavolino all’aperto, chiacchierando amabilmente e cercando di riconoscere qualche vip tra la folla. Parliamo dell”isola di Capri, che si trova nel Golfo di Napoli ed è famosa in tutto il Mondo. Più volte è stata la location di pellicole cinematografiche e vi si svolge ogni anno il Capri Hollywood International Film Festival.

Alcune bellezze dell’isola

A Capri vi sono molte spiagge, anche libere, dove sdraiarsi a prendere il sole per poi tuffarsi nel mare limpido e verde-azzurro. Un giro in barca è doveroso per poter ammirare anche da lontano le bellezze di Capri. Si possono anche vedere da vicino i faraglioni, tre grandi rocce che emergono dal mare. Uno di essi addirittura si può attraversare nel mezzo. Chi vuole, inoltre, può chiedere di farsi accompagnare in barca alla meravigliosa Grotta Azzurra.

Attraverso un basso passaggio si entra per lasciarsi incantare dal colore dell’acqua, in questa grotta unica. Lasciando la riva si può scoprire la natura nella zona più alta, presso il Monte Solaro, da dove guardare l’orizzonte. Sull’isola è inoltre presente un meraviglioso faro. Oltre all’antica villa Jovis di Tiberio ci sono altre dimore degne di nota. La casa dello scrittore Curzio Malaparte è rossa e con un’ampia gradinata esterna molto caratteristica. Tra le più belle al Mondo, Villa Castiglione sorge a strapiombo sul mare di Capri.

Per andare in vacanza al mare in Italia quest’isola meravigliosa incanta con calette e grotte dai colori stupendi e cibo squisito

Dopo una bella nuotata, oppure una camminata per le vie per l’immancabile shopping, possiamo concederci dei momenti di relax sorseggiando un aperitivo e programmando il resto delle ore. Poi si sceglierà dove pranzare o cenare per gustare qualche buon piatto tipico. Un primo da assaggiare assolutamente consiste nei ravioli capresi. La pasta è senza uova e il ripieno è fatto da caciotta fresca, Parmigiano e maggiorana. Gli scialatielli sono un tipo di pasta lunga, condita con zucchine o frutti di mare. È un classico la caprese, piatto semplice e gustoso fatto da mozzarella, pomodoro, olio e basilico. Il dolce caratteristico si chiama anch’esso caprese, e tra gli ingredienti vi sono le mandorle. In questo dolce non c’è la farina.

Per andare in vacanza al mare in un luogo incantevole in Italia, quindi, si può prendere in considerazione la perla del Golfo di Napoli, Capri.

Lettura consigliata

A poca distanza dall’Italia, quest’isola mitologica dal mare cristallino e una spiaggia da sogno Bandiera Blu regalerà una vacanza indimenticabile