L’Italia è ricca di tesori d’arte e paesaggi e offre anche una larga scelta di piatti tipici della cucina nazionale e regionale. Quando si pianifica un viaggio, quindi, si può scegliere una delle tante località di cui si compone per una vacanza memorabile. Ci possono essere delle volte, invece, che si ha il desiderio di visitare un Paese straniero, conoscerne le usanze, la cucina tradizionale e ammirarne la natura e l’arte.

Dall’Italia, con poche ore d’auto, si possono raggiungere tante mete europee incantevoli. Prendiamo ad esempio la Slovenia. Tra i tanti bei posti in cui andare c’è Bled. Destinazione ideale per una gita romantica ma anche per un viaggio con la famiglia, questa località slovena è famosa per alcune sue attrazioni.

Isola di Bled

In mezzo al lago di Bled sorge un’isoletta in cui si staglia un campanile gotico accanto a una chiesetta dedicata alla Madonna. Oltre alla bellezza del posto, raggiungibile solo in barca, bisogna aggiungere che è il luogo preferito da molti per sposarsi. Prima però, per tradizione, lo sposo dovrebbe portare la sposa in braccio all’altare salendo 99 scalini. Sull’isola, inoltre, si può suonare una campanella ed esprimere un desiderio.

Per una vacanza romantica in primavera a due passi dall’Italia assolutamente da vedere questo castello tra cascate e un lago con un’isola particolare

Ecco cosa vedere nei dintorni del lago di Bled. Il giro del lago si può fare in carrozza. Per chi ama la natura, sono molti gli sport praticabili, dal golf all’equitazione e al kayak. Esperienza unica sarà sorvolare le bellezze del posto in mongolfiera oppure calarsi nelle grotte. D’estate e in inverno non mancano le attività da fare. Aggiungiamo lo slittino estivo, la zipline, lo sci e il pattinaggio, oltre al nuoto o al tennis.

Nel verde si possono fare camminate e trekking e anche ammirare delle gole, come quella di Vintgar, il cui fiume alla fine diventa la cascata Šum. Attorno al lago sorgono diverse strutture ricettive e alcuni centri benessere con piscine termali. Da assaggiare specialmente un dolce millefoglie, il Bled cake o Kremna Rezina.

Il castello di Bled

In un posto fiabesco come il lago di Bled con la sua isola, non poteva mancare un castello. Alcune sue parti risalgono agli inizi dell’anno Mille, poi ci furono delle aggiunte e ricostruzioni di alcune parti in seguito a un terremoto nel 1511. All’interno si può ammirare una cappella con degli affreschi e un museo. Nelle sue mura c’è pure un antico pozzo, un’arnia e una stamperia.

Per una vacanza romantica in primavera, ma anche in altre stagioni, Bled e il suo lago regaleranno delle esperienze indimenticabili.

