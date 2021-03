Un’insolita ma gustosissima ricetta per una torta di mele inaspettatamente strepitosa. Una delizia particolarmente cremosa costituta da poca farina e molte mele, con l’aggiunta di succo d’arancia e mandorle. Un dolce davvero insolito ma che ha lasciato davvero stupiti tutti coloro che l’hanno assaggiato.

Gli ingredienti risultano forse ostici per gli amanti della tradizione, eppure prima di emettere una sentenza il consiglio è quello di provarla.

Una torta di mele da leccarsi i baffi, gustosissima e insolita che piacerà proprio a tutti

Tutti rimarranno colpiti dalla bontà di questa ricetta. Una torta cremosa dal cuore umido con un accostamento di sapori che inebria il palato di sensazioni ed emozioni uniche. Ricoperta da una spolverata di mandorle in scaglie che gli regalano una leggera croccantezza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Una ricetta pronta in 15 minuti, a cui aggiungere 40 minuti di cottura.

Torta di mele con arancia

Ingredienti:

100 g di farina;

600 g di mele;

50g di zucchero;

90 ml di latte;

2 uova;

succo e buccia grattugiata di un’arancia;

mandorle a lamelle;

mezza bustina di lievito.

Procedimento

In una terrina mettere le uova con lo zucchero e lavorarle fino ad ottenere un composto spumoso. Aggiungere la farina e continuare a mescolare fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo.Unire il latte ed il succo d’arancia e la scorza grattugiata.

Aggiungere il lievito per dolci e mescolare.

Sbucciare e tagliare le mele riducendole a cubetti. Aggiungerle al composto e continuare a mescolare. Ricoprire una tortiera con carta forno e versare il composto. Ricoprire la superficie con delle mandorle a fettine.

Cuocere in forno statico preriscaldato a 180° per circa 40 minuti. Fare la prova del bastoncino per valutarne la cottura. Lasciar raffreddare. E servire se si preferisce con l’aggiunta di una spolverata di zucchero a velo.

Augurandoci che una torta di mele da leccarsi i baffi, gustosissima e insolita che piacerà proprio a tutti sia stata di gradimento lasciamo un approfondimento con un’altra ricetta da provare .