I biscotti sono dei dolcetti dalle dimensioni ridotte. Essi hanno un’origine molto antica. Il termine biscotto deriva dal latino “bis coctus” e significa appunto cotto due volte. Infatti solitamente questa pratica avveniva con il pane per riuscire a conservarlo meglio.

Il biscotto è dunque una preparazione semplice, fatta di farina, zucchero e in alcuni casi burro e cioccolato. Esso può essere consumato in svariate occasioni, a partire dalla merenda, alla colazione inzuppato nel latte o come fine pasto.

Quella che vogliamo proporre oggi è una variante davvero deliziosa e allora ecco come preparare dei golosissimi biscotti al cioccolato con soli tre ingredienti pronti in 15 minuti

Ricetta dei biscotti al cioccolato

Per 10 biscotti

100g di farina di cocco;

30 g di cacao amaro;

140 g di cioccolato fondente;

2 cucchiai di dolcificante (facoltativo).

Procedimento

Mettere in una terrina gli ingredienti secchi, farina di cocco, cacao e all’occorrenza il dolcificante. In un pentolino a bagnomaria sciogliere il cioccolato fondente. Versare il cioccolato fuso nell’impasto ed amalgamare il tutto. Con le mani creare degli agglomerati di composto e schiacciarli per dargli una forma di biscotto. Riporre i biscotti su una leccarda ricoperta di carta da forno.

Metterli in forno statico per 170 °C per 15 / 20 minuti.

Et voilà i biscotti sono pronti per essere gustati. Ottimi anche se inzuppati o sbriciolati nello yogurt.

