La Redazione di ProiezionidiBorsa intende fornire con questo articolo una mini-guida per i Lettori che devono fare i conti con un problema comune. Con l’arrivo della bella stagione e specialmente durante il processo di fruttificazione, è frequente dover fare i conti con gli uccelli. Questa meravigliosa specie alata tende naturalmente a beccare frutti e colture dell’orto o del giardino. Questi rimedi innocui consentono di tenere gli uccelli lontani da alberi da frutto e orto senza far loro del male. Ecco quelli ritenuti più validi.

Un riciclo salva ambiente

Tutti possiedono vecchie cassette musicali di quando il CD era ancora molto lontano. Queste musicassette contengono al loro interno un nastro catarifrangente. Oltre a riflettere la luce, questo sottile nastro è in grado di produrre un tipico rumore grazie all’azione del vento.

Il rumore prodotto e la luce riflessa tengono lontani gli uccelli dagli alberi da frutto e dalle coltivazioni dell’orto. Basterà srotolare il nastro lungo la chioma dell’albero ed effettuare quanti più giri possibili. Questo metodo costituisce anche un ottimo modo di riciclare oggetti che costituiscono poco più di un semplice ricordo.

Rete a maglie strette

In commercio esistono delle reti appositamente ideate per impedire agli uccelli di danneggiare giardino e colture. Questa rete presenta maglie sufficientemente strette ed è possibile riutilizzarla nel corso degli anni. È facile acquistarla in vivaio o nei negozi di agricola più forniti.

I palloni gonfiabili

Questi rimedi innocui consentono di tenere gli uccelli lontani da alberi da frutto e orto. Sempre in commercio (e persino online), esistono delle soluzioni gonfiabili adatte per spaventare e allontanare gli uccelli.

Questi strumenti sono dei veri e propri palloni gonfiabili, che presentano all’estremità dei nastri catarifrangenti che sfruttano lo stesso principio prima descritto per le musicassette. I palloni sono in PVC e realizzati con colori accessi o forme particolari per allontanare ogni pennuto.

Sagome riflettenti

Lo stesso principio sfrutta anche la sagoma riflettente, solitamente a forma di gufo e in grado di produrre caratteristici suoni. Si tratta di veri “gufi riflettenti”, molto utili per tenere lontano i volatili da orto e giardino.

Disabituanti elettronici e in polvere

In alternativa, esistono dei prodotti disabituanti elettronici, che emettono una luce a flash quando il loro sensore capta un movimento. Oppure, è possibile collocare sull’albero un disabituante in polvere, innocuo per le colture e per gli uccelli. Esse tende infatti solo ad allontanarli per olfatto e gusto.

