Sarebbero degli ottimi sostituti del pesce, perfetti da consumare in un’alimentazione totalmente vegetale per fare il pieno di sali minerali, vitamine e omega 3. Stiamo parlando dei semi di chia.

Questi semi dalle dimensioni ridottissime sarebbero un concentrato di salute e vanno consumati crudi, per un massimo di 25 g al giorno. Sono alimenti particolarmente digeribili, ideali da aggiungere a zuppe, nell’impasto di pane e lievitati e in torte. Buoni anche da addizionare a marmellate fresche, così da ridurre l’assimilazione di zuccheri grazie all’elevata presenza di fibre in essi contenute.

Una sola manciata al giorno basterebbe per accelerare il metabolismo, regolarizzare l’intestino e fare il pieno di antiossidanti, vitamine e omega 3

I semi di chia sarebbero un’ottima fonte anche di tanti preziosi microelementi come zinco, magnesio, calcio, fosforo, potassio e soprattutto di ferro. Ma conterrebbero anche numerose vitamine, come quelle del gruppo B. Sarebbero inoltre un’ottima fonte di omega 3, ossia grassi buoni essenziali per il sistema nervoso centrale. Oltre che ricchi di antiossidanti, molecole indispensabili per prevenire i processi di invecchiamento e degenerazione cellulare.

Un seme per dimagrire

L’elevata percentuale di fibre, inoltre, li rende un alimento adatto per regolarizzare l’attività intestinale. Infatti combatterebbero la costipazione nutrendo il microbiota intestinale.

È sempre la presenza di fibre che li renderebbe ideali per tenere sotto controllo patologie come obesità, diabete e cardiopatie. Le fibre, infatti, ci indurrebbero a provare un grande senso di sazietà che ci porterebbe a mangiare di meno. Una sola manciata al giorno basterebbe per accelerare il metabolismo e tenere sotto controllo il peso e i morsi della fame, rivelandosi così degli ottimi alleati durante le diete dimagranti. Avrebbero inoltre un forte potere idratante in quanto sarebbero in grado di assorbire una percentuale di acqua pari a 10 volte il proprio peso.

Questi semi avrebbero anche delle ottime proprietà energizzanti e di sostentamento, infatti sono perfetti da consumare subito dopo sport di lunga durata in alternativa a drink energizzanti. Vanno benissimo anche se introdotti come merenda o aggiunti allo yogurt.

Curiosità lassative

Come sopra riportato, questi semi facilitano la peristalsi intestinale e possono essere utilizzati proprio a scopo lassativo per chi soffre di disturbi di evacuazione. Basterà riporre 1 o 2 cucchiaio di semi di chia in ammollo per 24 ore. Poi bere a digiuno il composto ottenuto.

Controindicazioni

Data l’elevata percentuale di fibre presenti nei semi di chia è preferibile non oltrepassare le dosi giornaliere consigliate. Questo perché dosi massicce potrebbero causare problemi digestivi.

