Ecco cosa dovremmo mangiare la mattina per una colazione sana e bilanciata e un’esplosione di antiossidanti, vitamine e minerali pronta in 2 minuti

Un antico proverbio recita “colazione da re, pranzo da principe, cena da povero”.

In questa frase è racchiusa tutta l’importanza che la colazione ha per il nostro corpo. La mattina infatti è il momento migliore per introdurre cibo perché la sensibilità insulinica è maggiore. La colazione che in inglese ha proprio il nome di breakfast, ossia spezza digiuno è il primo pasto della giornata dopo il digiuno delle ore notturne e sarebbe il momento perfetto per introdurre la maggior parte delle calorie.

Perché fare un pasto sano e bilanciato

Una colazione sana potrebbe contribuire nell’arco della giornata a ridurre il senso di fame, a migliorare le funzioni cognitive, a tenere sotto controllo il peso prevenendo il rischio di obesità e sovrappeso.

Dunque, ecco qualche consiglio per comporre una colazione sana e bilanciata.

La prima cosa da fare sarebbe scegliere cereali integrali anziché merendine e cereali raffinati ricchi di zuccheri e poco nutrienti. I cereali integrali infatti, come il pane, i fiocchi di frumento integrali, le farine non raffinate aumenterebbero il senso di sazietà ed aiuterebbero a favorire l’assorbimento degli zuccheri semplici.

Meglio evitare l’uso di sostanze come merendine, creme spalmabili, cornetti che presentano una elevata quantità di zucchero e calorie vuote che con il tempo potrebbero favorire l’aumento di peso. Gli zuccheri semplici, infatti, aumenterebbero repentinamente l’insulina creando dei picchi che favorirebbero l’accumulo di grasso. Il consumo di questi alimenti inoltre potrebbe causare a metà mattina mal di testa difficoltà nella concentrazione e irritabilità.

Preferire alimenti solidi a quelli liquidi, meglio mangiare alimenti solidi come, ad esempio, un frutto piuttosto che bere succhi di frutta. Le bevande infatti il più delle volte sono ricche di zuccheri e calorie libere, inoltre si consumano in fretta e non danno al cervello il senso di sazietà. Sì a bevande come il tè verde e il caffè ma senza l’aggiunta di zuccheri.

Aggiungere una fonte proteica, come yogurt greco, uova, latte che ridurrebbero il senso di fame. Non dimenticare di consumare la frutta secca come noci, mandorle, nocciole, anacardi ricchi di proteine, fibre e grassi polinsaturi.

Ecco cosa mangiare la mattina per una colazione sana e bilanciata e un’esplosione di antiossidanti, vitamine e minerali pronta in 2 minuti

Per un’esplosione di antiossidanti, vitamine e minerali ecco la colazione pronta in 2 minuti da preferire quando abbiamo bisogno di concentrazione.

In una ciotola unire una manciata di mirtilli, delle scaglie di cioccolato fondente, 2 noci, un cucchiaino di semi di lino, fiocchi d’avena da arricchire con una bevanda vegetale.

Ed ecco cosa dovremmo mangiare la mattina per una colazione completa dal punto di vista nutrizionale. Una colazione perfetta anche per un’esplosione di antiossidanti, vitamine, minerali e fibre che ci permetterà di mantenere alta la concentrazione senza appesantirci. Una colazione perfetta anche per i piccoli di casa.

Lettura consigliata

A causare gonfiore addominale non sarebbero solo broccoli e legumi ma anche questi alimenti amatissimi ed ecco 5 consigli per sgonfiare velocemente la pancia