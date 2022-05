I chili di troppo e il grasso viscerale, oltre ad essere degli antiestetici fattori che ci impediscono di amare il nostro corpo, possono rivelarsi dannosi per la salute.

L’accumulo di grasso, soprattutto al livello addominale, non è indice di buona salute. Infatti favorirebbe particolarmente lo sviluppo di malattie cardiovascolari, oltre che ci esporrebbe ad un maggiore sviluppo di diabete di tipo 2 e di ipercolesterolemia.

Per perdere più velocemente i chili di troppo su pancia, fianchi e braccia è indispensabile controllare questo fattore che molti sottovalutano

Dunque, per evitare di accumulare grasso in eccesso su pancia, fianchi e braccia è indispensabile ridurre gli eccessivi sbalzi insulinici. Per farlo è importate prestare attenzione agli alimenti che introduciamo già a partire dalla prima colazione.

Evitare alimenti ricchi di zuccheri aggiunti, come merendine, biscotti ed anche cereali raffinati. Meglio introdurre anche una quota proteica e di fibre quando si consumano i carboidrati. Così se ne rallenterà l’assimilazione e ridurremo i picchi insulinici responsabili dell’accumulo di grasso.

Inoltre un consiglio per evitare sbalzi insulinici è quello di imparare a leggere le etichette nutrizionali, così da non farsi ingannare da fuorvianti pubblicità. Spesso, infatti, ci lasciamo ingannare da diciture come “senza zuccheri aggiunti”, o ancora “con pochi grassi”, “light” e molte altre trovate di marketing che poco hanno a che vedere con la salute.

Come leggere le etichette

Quando leggiamo un’etichetta è indispensabile prestare attenzione a poche cose.

In primis, la lista degli ingredienti deve essere minima. Il primo ingrediente è quello presente in quantità maggiori e così a scalare. Pertanto in questo caso lo zucchero è sempre meglio che si trovi tra le ultime posizioni.

Un altro fattore importante è prendere in considerazione la percentuale di ogni ingrediente per grammi di prodotto. Meglio preferire alimenti che hanno bassi contenuti di carboidrati e grassi e più elevate percentuali di fibre e proteine.

Altri fattori che incidono sulla perdita di peso

Per la perdita di peso un ruolo chiave è svolto sicuramente dall’idratazione. Una scarsa idratazione infatti rallenterebbe il metabolismo basale ed altri processi che ci permettono di bruciare più calorie.

Inoltre ricordiamo che anche le vitamine svolgono un ruolo importante nel mantenere il peso costante ed impedire l’accumulo di grasso. È il caso di un’indispensabile vitamina che per il corpo umano ha mille benefici e una sua carenza inciderebbe particolarmente sull’accumulo di adiposità.

Infine ricordiamo che per evitare di accumulare grasso in eccesso il segreto è il movimento. Bruciare sempre più energia di quella che si introduce con gli alimenti è la regola fondamentale.

Ebbene, per perdere più velocemente i chili di troppo su pancia, fianchi e braccia è indispensabile controllare questi fattori ed essere consapevoli delle proprie scelte alimentari.

Lettura consigliata

Per un pranzo veloce e leggero è questo il secondo piatto delizioso per fare il pieno di omega 3