Sembrerebbe quasi che le stelle stiano mostrando delle gratificazioni straordinarie in queste ultime settimane dell’anno. Abbiamo visto assieme che potrebbe essere una Santa Lucia splendente d’oro per questi 3 segni travolti da una fortuna sfacciata. E dopo? Sono tantissimi i nostri Lettori che si chiedono se poco prima di Natale potrebbe arrivare qualche regalo inatteso. Una settimana davvero fantastica attende questi 3 segni che tra Santa Lucia e Natale potrebbero navigare nell’oro e nella fortuna. Eh, sì perché come confermerebbero le stelle ci sono delle situazioni particolarmente positive per molti di noi. Andiamo a scoprirle assieme.

L’Ariete è pronto allo sfondamento

Abbiamo già anticipato ai nostri Lettori che l’Ariete sarà l’assoluto protagonista del 2022. Ma non dovrà attendere così tanto per vedere sfondate le prime porte del successo. Grazie infatti all’influsso di Giove, i nati sotto questo segno metteranno le basi del successo già nelle prossime settimane. Guardando l’oroscopo dell’Ariete senza analizzarlo, qualcuno potrebbe spaventarsi. Piccole difficoltà in amore, fase di stallo sul lavoro, probabili tensioni economiche. Eppure, con tutta la caparbietà di cui sono in possesso, gli Arieti sfonderanno tutte le porte che gli si contrappongono. Saranno mesi e settimane in cui la vita potrebbe davvero cambiare al meglio in tutti i campi.

Una settimana davvero fantastica attende questi 3 segni che tra Santa Lucia e Natale potrebbero navigare nell’oro e nella fortuna

Mercurio, con l’appoggio del Sole farà da sponsor a uno dei segni solitamente meno protagonisti dell’Oroscopo: il Sagittario. In amore è prevista una fase felicissima, nonostante i partner potrebbero dimostrare un po’ di gelosia. Anche Giove si prodigherà nel fare da alleato in questo campo. Nonostante il lavoro sia in fase di tranquillità, potrebbero arrivare importanti gratificazioni economiche. Attenzione alla Fortuna che potrebbe riversare tutta la sua forza sui Sagittari nelle prossime settimane.

La sfacciataggine aiuta la Bilancia

Per i nati sotto il segno della Bilancia sembrerebbe essere giunto il tempo della resa dei conti. Come avveniva nel West: contiamo fino a 10 passi e spariamo. Perché soprattutto Mercurio e Venere potrebbero farci da preziosi alleati nei duelli che andremo ad affrontare. Dall’amore all’amicizia, dal lavoro alla Fortuna. Parola d’ordine per questi giorni: sfacciataggine. La Bilancia sembra avere tutte le carte in regola per chiedere e ottenere, per avere e ricevere. L’importante è affrontare qualsiasi sfida con la voglia di prendersi importanti rivincite con chi ci ha fatto soffrire.

Approfondimento

Colpo di scena per questi 3 segni che potrebbero finire l’anno in un crescendo di denaro e felicità