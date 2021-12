Una notizia che non avremmo mai voluto leggere nei giorni scorsi. Sono ripresi purtroppo gli abbandoni dei cani. Ce ne sono ancora troppi nei rifugi e qualcuno ha pensato bene di sbarazzarsene dopo averli utilizzati nel periodo del lockdown. Ma non vogliamo affrontare questo triste argomento, analizzando invece con i nostri Lettori una caratteristica comune e curiosa dei nostri amici. Dopo aver visto assieme Non arrabbiamoci con i nostri cani quando ci rubano le ciabatte perché il significato è davvero toccante. Potrebbe non essere 1 semplice gioco ma un importante campanello d’allarme questo comune atteggiamento dei nostri cani. Un’azione da non sottovalutare nei cani adulti.

Quanto ridere col cagnetto che rincorre la codina

Una delle cose che più ci fa ridere quando prendiamo un cucciolo di cane è vederlo alle prese con la propria coda. Cerca di prenderla, di morderla e di appropriarsene come fosse un giocattolo. Diciamo subito che l’interpretazione di questa azione è ancora non del tutto chiara. Come sostengono gli esperti, ci vorrebbe solo la parola per farci dire dai nostri amici cosa vogliono comunicare. Solitamente i cuccioli che non si rendono ancora conto della loro coda, la vedono come una preda. Vedere alle spalle, o riflessa, l’ombra della loro stessa coda fa credere loro che ci sia qualcuno da cui difendersi alle loro spalle. Col passare degli anni difficilmente vedremo ancora il cane che cerca di agguantare la coda.

Attenzione, però, che se lo fa il cane adulto, potrebbe non essere un segnale positivo. Gli esperti ricordano infatti che il nostro amico potrebbe essere affetto da:

noia;

stress;

mancanza di coccole e di attenzioni.

Mancando solo la parola ai nostri amici a quattro zampe, questo sarebbe il modo per trasmetterci un loro disagio. Cosa che potrebbe ampliarsi in quelle razze solitamente molto attive. Ricordiamo, giusto per fare un esempio che Border, Bovari, Pastori, Labrador e Golden hanno bisogno di sentirsi utili. Un’utilità che può sfociare anche in una semplice passeggiata o nel gioco coi nostri bambini. Sono tanti i cani che si sentono infatti investiti del compito di fare da baby-sitter ai nostri figli. Cosa che fanno anche con amore, passione e attenzione davvero esemplari.

