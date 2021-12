Inizio dicembre da urlo per questi 3 segni che contenderanno allo Scorpione il successo e il trionfo economico. Come abbiamo visto nei giorni scorsi. Tre segni che vedranno le loro fortune arrivare non casualmente ma per energia e impegno profusi nella vita. Aspettare che la dea bendata ci baci solo aspettando spesso non paga. È molto più saggio applicare quello che dicevano i latini: “la Fortuna aiuta gli audaci”. E attenzione a un vero e proprio colpo di scena per questi 3 segni che potrebbero finire l’anno in un crescendo di denaro e felicità. Sì, perché oltre all’arrivo dello sperato denaro, non dimentichiamoci della felicità. Eccoli i segni che potrebbero prendersi la palma d’oro della buona sorte fino a Capodanno.

Il Toro scalpita per l’arrivo della buona sorte

Tra i preferiti della dea bendata spunta il Toro. Le stelle prevedevano effettivamente un inizio 2022 all’insegna del cambio di marcia. Ma gli astri potrebbero riservare un anticipo di buona sorte già in questi ultimi giorni dell’anno. In modo particolare, sarebbero in arrivo:

guadagni;

nuove opportunità;

crescite professionali.

Attenzione che il denaro, che potrebbe arrivare davvero copioso, non scende dal cielo casualmente. Ma sarebbe il frutto di oculati investimenti passati.

Colpo di scena per questi 3 segni che potrebbero finire l’anno in un crescendo di denaro e felicità

Sul podio dei più fortunelli del 2021, ecco anche la Vergine. Curioso come le stelle sembrerebbero riservare a questo segno un diagramma simile a quello dell’elettrocardiogramma. Sarebbe, infatti un dicembre positivo, a cui seguirebbe invece un inizio d’anno difficoltoso. La strada poi si ripianerebbe in primavera per allungare in estate. Le stelle prevedono un lungo periodo di fortune professionali con situazioni e livelli che si potrebbero sbloccare dopo anni di stallo. I nati sotto il segno della Vergine si segnino la parola d’ordine dei prossimi mesi: osare. I più intraprendenti potranno infatti vedere premiati i propri sforzi.

Cambio di passo in arrivo per i Pesci

Dopo Toro e Vergine ecco premiati ancora anche i Pesci. Dopo mesi di discrete soddisfazioni la sorte sembrerebbe infatti incline a confermare la sua presenza al fianco dei Pesci. Giove protegge questo segno, lanciando una vera e propria scia di benefici in:

Ma con un però molto importante: i Pesci non dovranno abbattersi nelle sconfitte. Perderanno infatti qualche battaglia, ma la guerra sarà tutta per loro.

